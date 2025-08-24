La imagen del presidente Javier Milei tuvo una fuerte golpe en los últimos días, tras el escándalo de coimas de laboratorios a funcionarios de su gestión. Según un relevamiento reciente, la negatividad hacia el mandatario creció 7 puntos por encima del promedio mensual y alcanzó el 59% el jueves 21 de agosto, el registro más alto del mes. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Escándalo de las coimas: Milei enfrenta una semana de caída libre de su imagen
Hace 20 minutos
Ajuste en Discapacidad: denuncian que "el Estado se retira" y quita de prestaciones
A pesar del veto contra los recortes de Milei, desde la Asociación Incluime advierten que "sin políticas públicas", no se puede hacerle frente a esta "situación crítica". Señalan falta de actualizaciones y quita de cobertura de transporte para los estudiantes de este sector vulnerable.
"El Estado se está retirando y eso margina a los más vulnerables", denunció la presidenta de la Asociación Civil Incluime, Mariela Peña.
Hace 1 hora
Karina Milei habló de corrupción tras los audios de las coimas
La hermana de Javier Milei se mostró en La Matanza en medio de la escalada del escándalo que la involucró en un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El mensaje de Adorni tras las denuncias por coimas
Minutos antes de la medianoche de este domingo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió un mensaje en su cuenta de X
"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", escribió Adorni
Hace 2 horas
Karina Milei y el vicio que podría hundir al gobierno
Los escándalos de corrupción que cercan a Karina y Javier Milei precipitan una crisis política inédita: con el Congreso en pie de guerra, la justicia en movimiento y el establishment evaluando alternativas, el gobierno se radicaliza mientras crece el fantasma de la acefalía prematura.
“El vicio de Karina por la plata va a meter en líos a todo el gobierno”, vaticinó Juan Luis González, el biógrafo de Javier Milei y uno de los periodistas que mejor conocen al presidente y a su hermana. Fue en mayo de 2024 en un posteo en su cuenta de X. Unos meses más tarde, a principios de agosto del año pasado, en una entrevista en Radio Estación Sur volvió a avisar sobre Karina: “Yo creo que va a tener quilombo en algún momento monetario / judicial porque es una persona que le gusta mucho meter la mano en la lata”.
Hace 3 horas
Milei hnos, el amateurismo fatal de armar y recaudar
La filtración electoral pega en la línea de flotación de un gobierno que concentró todas las tareas en el menemismo de Karina. El laboratorio del Círculo Rojo apura un reemplazo. Oposición, peronismo y el riesgo de la involución hacia lo testimonial.
Si las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad logran recomponer los volúmenes de tiempo y no quedan olvidadas en una semana, podrá decirse que al gobierno de Milei lo mató la hiperconcentración del poder. La Libertad Avanza adoptó un esquema de decisiones basado en la avaricia y la desconfianza, tan cerrado y paranoico que no registra antecedentes. La jefatura política y el método de recaudación quedaron en manos de la misma persona. Santiago Caputo puede esgrimir que él no lo aconsejaba.
Hace 4 horas
La apuesta insólita de Milei: ir a las urnas con recesión
Por primera vez en la historia política reciente, un gobierno decide ir a elecciones en recesión, con salarios a la baja, tasas por las nubes y consumo desplomado, y a esto se suman denuncias de corrupción generalizada. Milei eligió deliberadamente el ajuste como estrategia electoral.
Milei enfrenta cruciales elecciones de medio término en una situación de recesión y caída de ingresos a partir de una política deliberada.
La aspiración política inicial de Milei era, a esta altura, poder mostrar al electorado una economía vigorosa, una tasa de inflación cercana al 0%, estabilidad monetaria y cambiaria, aumento del empleo y recuperación leve de los ingresos de la población. Y sin denuncias de corrupción generalizada en diferentes espacios del gobierno.