El Congreso se activa por el escándalo de las coimas

Diputados de bloques opositores repudiaron los audios que vinculan al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem, con un presunto esquema de pedidos de coimas a prestadores de discapacidad.

En diálogo con Radio Rivadavia, el diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Christian Castillo contó que la izquierda presentó "el proyecto para interpelar a Karina Milei" y que su tratamiento dependerá "de la voluntad política de otros bloques".

El legislador detalló que, según las investigaciones, “se calculan 10 millones de dólares que recaudaban”, lo que calificó como “una caja enorme” y añadió: “Efectivamente se logra comprobar lo que estaba en los audios donde hablaba (Diego) Spagnuolo, alguien que iba frecuentemente a Olivos y que el Gobierno colocó para hacer recortes”.

Castillo cuestionó con dureza la política aplicada en el área: “En discapacidad hubo alrededor de 380 despidos, se congelaron las prestaciones y hubo un recorte totalmente discrecional de las pensiones. Personas que tenían todas las condiciones para acceder a la pensión, por el solo hecho de haberse mudado, quedaron sin la prestación”.

Este tema, seguramente, unirá a los bloques opositores al Gobierno. Por ejemplo, el diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Marino escribió en su cuenta de X: "La Andis no puede ser rehén de esta red de corrupción. Tampoco se puede esperar a que la Justicia desmantele esta red y encarcele a todos los corruptos. Necesitamos que se depure inmediatamente la Andis y que sus programas, como el Incluir Salud, funcionen".

"El gobierno se queja de que desde la oposición denunciemos su crueldad. Sin embargo, es el propio gobierno quien debería hacer más y quejarse menos. Tienen que hacerse cargo y resolver las consecuencias de sus nefastas redes de corrupción. Exigimos que saquen a los funcionarios de la Andis que tengan que sacar para que el organismo funcione como corresponde y que no sea utilizado como una caja para la corrupción de Karina y los Menem. Las personas con discapacidad no pueden esperar", siguió Marino y concluyó: "De un lado está la emergencia con vidas en juego y del otro lado la indignidad de los corruptos. Lo mínimo que se le puede pedir a todo gobernante es tener la capacidad moral para querer hacer el bien y evitar hacer el mal. La motosierra de Milei mata. La corrupción de Karina y los Menem también".

El ex director de Andis, Diego Spagnuolo.

La comisión de salud discutirá el escándalo

Muchos focos estarán puestos en la reunión de la Comisión de Salud del martes, en la que se discutirá el escándalo de las coimas.

"Martes 12 citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del Andis", anunció en su cuenta de X el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud.