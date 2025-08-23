Francos despegó a Milei del caso Spagnuolo: "No le importa la plata"

Francos aseguró que el caso Spagnuolo se trata de "algo armado" por las elecciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, despegó al presidente Javier Milei del escándalo protagonizado por Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios donde relataba presuntos pagos de coimas de laboratorios por intermedio de la Droguería Suizo Argentina. El funcionario dijo que "se trata de algo armado" y que cree en la "honestidad y honorabilidad" de los hermanos.

"Partamos de la base que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos", dijo en diálogo con Radio Mitre. En esa línea, apuntó que "quieren destruir la credibilidad" que tiene el máximo mandatario con la gente y que todo lo ocurrido está relacionado con el período electoral que se atraviesa en Argentina.

Francos sostuvo que "así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importan los temas económicos y del país" y añadió que "no es alguien que esté pensando en amasar una fortuna, como otros; no tiene nada que ver con los hechos que, tampoco se han denunciado, sino que salieron en unos audios que ahora la Justicia tratará de determinar si son ciertos, si son editados".

