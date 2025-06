Francos huyó del Senado, enojado porque le dijeron "mentiroso": las dudas que dejó

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abandonó su exposición del informe de la gestión de gobierno en el Senado. El ministro coordinador dejó el recinto luego que la senadora del interbloque Unión por la Patria Cristina López le dijera "mentiroso". El peronismo pidió un cuarto intermedio para que el funcionario fugado vuelva el miércoles que viene.

Por qué se fue Francos del Senado

"Usted es un mentiroso: para usted y el presidente (Javier Milei). Tierra del Fuego es un punto para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico sur, la causa Malvinas, el futuro de la Antártida; mucho menos los fueguinos que ven cómo este gobierno que los trata con un desprecio nunca antes visto", le espetó López a Francos. El funcionario se puso de pie, levantó sus cosas y se fue al salón Eva Perón, detrás del estrado de Presidencia.

A cargo de la sesión, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le pidió a López una retractación, exigida por el Jefe de Gabinete, La fueguina, tercera oradora del peronismo, se negó. "Ay, pobrecito. No se puede sentir mentiroso alguien que es mentiroso", redobló, para luego cuestionar que en el informe escrito "no respondieron nada".

Abdala se dirigió al jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, para un cuarto intermedio hasta resolver la situación. El formoseño aceptó, mientras López seguía dando su discurso. "¡Pará un poquito!", le lanzó a la fueguina.

"Me voy, no acepto faltas de respeto", dicen que le escucharon decir al jefe de Gabinete en el pasillo del Senado, mientras se iba, escoltado por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Pasadas las 15.30 ya se habían ido.

El Senado volvió del cuarto intermedio, con la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Presidencia. Mayans pidió la palabra y propuso pasar a un nuevo cuarto intermedio para el miércoles a las 11 y que Francos continúe con las preguntas de Unión por la Patria y los cierres de los jefes de bloque.

"Es su obligación constitucional", señaló el formoseño y aclaró:"Nosotros reclamamos ser escuchados por el Jefe de Gabinete". Villarruel lo puso a consideración y el Cuerpo, de escasa presencia en toda la jornada, lo aprobó a mano alzada. Fuentes que pueden hablar en nombre de Francos descreen que vaya a asistir.

Si bien comentaron desde su entorno que pidió que "no sea una sesión de ocho horas", negaron que el ataque de López le sirviera de excusa a Francos para asistir al congreso de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires que se hace en La Plata. "Vio la oportunidad de irse", conjeturó una voz del peronismo.

Qué se le preguntó a Francos

"Me gustaría vivir en el país de su relato", le espetó a Francos la senadora de Unión por la Patria Silvina García Larraburu, que luego le pidió que "ayude a reflexionar" a Milei sobre la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner, presa en su domicilio por la causa Vialidad. "Tiene una gran oportunidad el Presidente firmando el indulto", le planteó la rionegrina, que luego instó: "No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes para revitalizar la política y la democracia a Comodoro Py".

El senador de la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad le avisó que "este Senado va a sostener 27.790 que le da una ayuda a Bahía Blanca para ponerse de pie", en referencia al proyecto aprobado por la mayoría de las dos Cámaras y que Milei vetó.

En términos diferentes a los de López, el radical, también fueguino, Pablo Blanco objetó la desmantelación del régimen de Tierra del Fuego por parte de la gestión mileista. "Cinco mil puestos directos significan mucho. Se perjudica la mano de obra de mi provincia", subrayó.

La queja por la falta de inversión en las rutas por parte del gobierno de un presidente que rechaza la idea de la obra pública, fue planteada, incluso por senadores de la oposición amigable con la gestión de Milei. "La obra pública siempre necesita al Estado", le planteó a Francos la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, que le pidió certezas sobre inversiones privadas para mejorar la ruta 158.

La senadora radical por Santa Fe Carolina Losada le planteó a Francos el reclamo de los médicos del hospital Garrahan, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro coordinador pidió "ver las dos caras" del conflicto, que sostuvo que "tiene otras raíces gremiales" que incluye un "incremento de la planta administrativa" y la apertura de "una licitación del sistema de seguridad y residuo" que "históricamente" era adjudicadas a "empresas vinculadas a los gremios".

Qué dijo Francos

Francos comenzó su informe de gestión afirmando que "la inflación es la menor desde diciembre de 2017". Según sostuvo, en el primer trimestre de 2025, los salarios tuvieron un aumento promedio que "superó a la inflación del mismo período en 1,4%". "La brecha entre ambas variables se incrementa si miramos los últimos 12 meses computados, desde abril de 2024 a marzo del 2025, donde la diferencia es aún mayor: en dicho tiempo, los salarios subieron un 85,7%, con una diferencia favorable de 29,8 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 55,9%", graficó.

También sostuvo que en el primer año de gobierno de Milei "7 millones de argentinos salieron de la pobreza", basándose en que en "en el segundo semestre de 2024" "bajó de 52,9% al 38,1%".

Pese a que luego varios senadores de la oposición se quejarían, el funcionario afirmó que "hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas por el Gobierno nacional en diferentes provincias del país, por las cuales ya se lleva devengados más de cien mil millones de pesos".

En materia de seguridad, destacó la labor de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y aseveró que "la tasa de homicidios más baja de la historia argentina, con 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes". "El número fue también el más bajo de todo el continente sudamericano", acotó el Jefe de Gabinete.

Finalmente, Francos avisó que el proyecto de aumento a los jubilados, aprobado en Diputados y que Milei anunció que vetará, genera "daño" en el "equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica".

Le retiran los tacos de madera al escritorio donde Francos dio su informe

"Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI", afirmó en la exposición de su informe de gestión ante el Senado.

Francos llegó alrededor de las 10.30 y fue recibido por Villarruel. Luego, antes de dar el informe, se reunió con el bloque de LLA. Además de Catalán y Rolandi, en el Salón Eva Perón, se apostó el staff de cerca de 30 representantes de distintos ministerios y secretarías que elaboraban las respuestas a las preguntas de los senadores.

"O una silla más alta o un escritorio más bajo", sugirió Francos apenas se sentó para comenzar a leer su informe. Villarruel pidió que le reemplacen la silla. Dos asistentes del Senado le quitaron dos tacos de madera sobre los que se apoyaba la mesa y el Jefe de Gabinete comenzó su informe. Al igual que su última exposición en Diputados, el ministro coordinador se volvió a quejar del mecanismo de preguntas y respuestas de los informes de gestión.