En el acto electoral que encabezó en Junín, el presidente Javier Milei evitó este lunes hablar sobre el escándalo que golpea a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, acusada de formar parte de una presunta red de coimas vinculada a los prestadores de discapacidad. Eso sí, ni bien empezó a hablar fue contundente al ratificar su apoyo incondicional a ella. "¡Gracias Jefe!," gritó. Durante todo su discurso, el jefe de Estado apuntó contra el kirchnerismo, de cara a los comicios del domingo 26 de octubre.

"En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar inestabilidad, y lo hacen de manera abierta, descarada, yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar", dijo el Presidente, con el ojo puesto, primero, en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, antesala de las nacionales de octubre.

Luego, cuestionó los proyectos de ley que aprobó la oposición, apuntados por el Gobierno por, según Milei, atentar contra el superávit fiscal. "Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?", expresó y agregó: "Por eso, en octubre tenemos que darlo todo para que quienes están aquí entren a ese recinto estancado por décadas de colectivismo".

Si bien evitó hablar de la presunta red de corrupción denunciada en la Justicia y que golpea a Karina Milei y su entorno, el Presidente protagonizó un sugerente furcio durante su alocución. "Están molestos porque les estamos afanando los choreos", dijo, orgulloso.

La importancia que le dio a las elecciones bonaerenses

El jefe de Estado hizo hincapié en las elecciones bonaerenses, que se realizarán en toda la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, desdobladas de las nacionales. "Quiero que tomen conciencia de lo importante que es esta primera batalla, el 7 de septiembre. Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que el gobierno liberal emprendió y asumió cambiar para que las elecciones sean limpias. Van a usar un método que permite el fraude. No solo eso: van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios. Además, hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo de la libertad", señaló.

"Esta elección también va a significar el techo del kirchnerismo y, nosotros, de acá a octubre haremos una también mejor elección, porque básicamente no hay candidaturas testimoniales, se vota boleta única de papel y, además, se va a votar la gestión del mejor gobierno de la historia. Por lo tanto, octubre será mucho mejor que septiembre".