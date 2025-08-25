Javier Milei intenta disimular a través de sus voceros mediáticos su malestar y afirma que está "tranquilo". Dice que esa es la sensación tanto de él como de su hermana, Karina Milei, la principal implicada en el caso de las supuestas coimas cobradas al laboratorio Suizo Argentina. Pero el Gobierno cambió en la última semana. Hay caras largas, acusaciones cruzadas y reconocen en Casa Rosada que hay "mucha preocupación". Además, advierten que se entró en un "círculo vicioso" que puede detonar todo para las elecciones de octubre.

Mientras, Milei intenta evadir la realidad y escapar en un viaje a Estados Unidos. El Presidente sigue con el plan de ir a ver a Las Vegas el show de su ex novia Fátima Florez. Será el 5 de septiembre. "Por ahora ese viaje se mantiene", afirmaron desde Rosada a El Destape.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el Gobierno, sin embargo, reconocieron que finalmente la reunión bilateral que el Presidente esperaba con Donald Trump en la Casa Blanca para la primera semana de septiembre se postergó. "Tal vez a fin de ese mes o ya para octubre, está difícil", respondió una fuente de Balcarce 50 a este portal. Como excusa para poder justificar ese viaje, ante la falta de la reunión con Trump, Milei planea dar una charla en la universidad de Harvard y asistir a otro evento en Los Ángeles.

Crece la preocupación en la Rosada

El mandatario sabe que se le vienen días complicados en el país. En el Gobierno revelaron que están al tanto de que se vendrán publicaciones de más audios y videos. En Casa Rosada ya reconocen que hay "mucha preocupación" por lo que consideran un espiral del que no puedan salir. "Nos puede llegar a joder en los mercados ahora. Eso puede hacer que perdamos septiembre y nos termine de destruir octubre", afirmó un funcionario libertario. "Se puede dar un círculo vicioso en el que la cantidad de audios predisponga peor al Congreso y cuando nos vota en contra nos joda los mercados y termine perjudicando todo", aseguraron, sin esconder su frustración, en Rosada.

Todavía nadie conoce el final de la película. Todos se desconfían. Siguen los recelos con Santiago Caputo, al que el karinismo le apunta y mira de reojo. Del lado de Caputo dicen que es imposible que sea el asesor porque sería una jugada "para tirar todo el Gobierno a la basura". "Nosotros lo advertimos", dicen sobre los Menem y por lo bajo piden que renuncien ambos a sus lugares, tanto Martín a la jefatura en la Cámara de Diputados como "Lule" a la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Presidencia.

Este lunes se reunieron desde temprano en Balcarce 50 Karina, Caputo, Martín y Eduardo "Lule" Menem y el vocero Manuel Adorni. La hermana dio la orden de romper el silencio y sacó a los Menem a hablar. Primero Lule con un tuit en la noche del domingo y luego Martín en TV. Pero cada declaración es peor.

El desconcierto es tal que hasta Guillermo Francos pifia a diestra y siniestra. El jefe de Gabinete en una entrevista el fin de semana salió a revelar una charla con Milei, que le dijo que a Diego Spagnuolo se lo presentó Victoria Villarruel. Era falso y fácil de chequear. Por eso, este lunes tuvo que salir a desdecirse y pedir perdón. Por culpa del Presidente. "Está viejito y a veces se manda cagadas", lanzó un funcionario en Rosada ante El Destape sobre Francos. Pero la responsabilidad y el dato mal dado fue de Milei.

En el Gobierno intentan que hablen solo con consignas y slogans. No hablan de la causa porque no saben si al día siguiente van a quedar en offside. "No hablamos mucho porque aún no sabemos qué va a a decir Spagnuolo, no sabemos qué posición va a tomar. Fue muy cambiante. Parecía que iba a colaborar y se alejó de nuevo", reconoció una fuente del Gobierno.

Una frase recorre los pasillos de la Rosada e impregna todo de miedo: "Aguantar hasta octubre con este quilombo va a ser terrible. Sobre todo por la rapidez que va tomando. Sabemos que hay más videos y audios".