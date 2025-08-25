El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Por su parte, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió a defender a su entorno denunciando una operación política y afirmó que pondría "las manos en el fuego" tanto por su primo Lule Menem como por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Qué dijo Eduardo "Lule" Menem sobre el escándalo de las coimas

En un comunicado publicado el último domingo en su cuenta de X, "Lule" Menem calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto", sostuvo "Lule" Menem.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el funcionario no pudo negar la veracidad de los audios. "No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Menem vinculó la aparición de la denuncia a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que se trata de “prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral“. Finalmente, defendió la “integridad de ninguno de los funcionarios mencionados“.

Martín Menem salió a defenderse por las coimas en la ANDIS

Por su parte, Martin Menem, afirmó esta mañana que las denuncias sobre supuesta corrupción en la ANDIS son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses.

En ese marco, el titular de Diputados enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”. Y afirmó: "No puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero su contenido es absolutamente falso".

Al respecto, agregó que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”, según dijo en una entrevista con A24.

"No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas", para las elecciones, aseguró.

Qué dicen los audios de Spagnuolo

"Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, se escucha en uno de los audios de Spagnuolo.

"Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró concretamente", recuerda.