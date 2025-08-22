Un estudio confirma que los audios de Spagnuolo sobre coimas son de él

Los audios del Diego Spagnuolo, en los que denunciaba el presunto pedido de coimas liderado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, corresponden al ex titular de Andis, según confirmó un estudio realizado por la empresa especializada BlackVOX.

El estudio fue encargado por el portal Chequeado a la empresa especializada BlackVOX que a través del software Forensia los comparó con registros públicos en YouTube del ex funcionario y determinó que existe una fuerte evidencia de que ambas grabaciones fueron emitidas por la misma persona. “Con el nuevo audio dubitado se confirma que la voz del hombre es la misma de la indubitada”, señalaron textualmente.

Pasada la medianochedel miercoles, la Vocería Presidencial anunció la decisión de desplazar a Spagnuolo de Andis La medida fue justificada como “preventiva”, en un intento de contener el impacto político y judicial del escándalo.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo”, informó la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red social X.

En los últimos días comenzaron a circular más de 20 audios de origen desconocido, en los que se escucharía a Spagnuolo describiendo un presunto esquema de retornos y desvío de fondos. La filtración disparó una serie de denuncias periodísticas y judiciales que derivaron en la presión sobre el Gobierno para desplazar al funcionario.

Qué dicen los audios de Spagnuolo

"Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, se escucha en uno de los audios de Spagnuolo.

"Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró concretamente",