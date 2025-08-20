Cuáles son las marcas chinas de autos que llegaron a la Argentina

La Skywell ET 5, uno de los grandes exponentes chinos.

Las marcas chinas pisan con mucha fuerza en la Argentina. Hay en total unas 17 marcas de esa procedencia que operan en el país, gestionadas por ocho empresas importadoras. Esta llegada masiva incluye una diversidad de vehículos que abarcan desde compactos y SUVs hasta todoterrenos, pickups y camiones livianos.

En ese sentido, desde el año pasado se sumaron como marcas Victory, especializada en utilitarios urbanos; Skywell, con modelos 100% eléctricos; y Maxus, que ofrece pickups, SUVs y utilitarios con motores a combustión y eléctricos. DFSK también se considera una “nueva marca” en su línea de SUVs, ahora representada por Corven, sumándose a su anterior oferta de minitrucks bajo Chery-SOCMA.

Estas son las marcas chinas de autos que llegaron a la Argentina

La Baic x35.