Cuáles son las marcas chinas de autos que llegaron a la Argentina

Las marcas chinas pisan con mucha fuerza en la Argentina. Hay en total unas 17 marcas de esa procedencia que operan en el país, gestionadas por ocho empresas importadoras. Esta llegada masiva incluye una diversidad de vehículos que abarcan desde compactos y SUVs hasta todoterrenos, pickups y camiones livianos.
En ese sentido, desde el año pasado se sumaron como marcas Victory, especializada en utilitarios urbanos; Skywell, con modelos 100% eléctricos; y Maxus, que ofrece pickups, SUVs y utilitarios con motores a combustión y eléctricos. DFSK también se considera una “nueva marca” en su línea de SUVs, ahora representada por Corven, sumándose a su anterior oferta de minitrucks bajo Chery-SOCMA.
Estas son las marcas chinas de autos que llegaron a la Argentina
La Baic x35.
- Baic: Ofrece el crossover X35, los SUV X55 II y X55 Plus, y la línea de todoterrenos BJ (incluyendo versiones híbridas). El sedán U5 Plus y su versión 100% eléctrica se benefician del nuevo régimen de importación sin aranceles, experimentando una baja significativa en su precio.
- Skywell: Recién llegada con su SUV mediano-grande ET5, un vehículo 100% eléctrico con una autonomía de hasta 411 kilómetros.
- Chery: Es una de las pioneras entre las marcas chinas en Argentina, actualmente ofrece el SUV Tiggo 4 PRO en diferentes versiones.
- DFSK: Presente con minitrucks (C31 y C32) y el furgón C35 bajo el Grupo Socma, y con el SUV Glory 580 bajo el Grupo Corven. Próximamente, Corven sumará el Glory 500.
- JAC: Con una variada gama que incluye el crossover compacto S2 FL, los SUV S4 y S8 PRO, la pickup mediana T8 y el camión liviano X200 Luxury.
- Great Wall: Destacada por su pickup robusta Poer, disponible en diferentes versiones con motor turbodiesel.
- Haval: Reconocida por la calidad y el equipamiento de sus vehículos, ofrece los SUV Jolion y la tercera generación del H6 en diversas versiones.
- Jetour: Con tres SUV en su oferta: el X70, el X70 Plus y el Dashing (foto).
- KyC: Marca de utilitarios con su línea de minitrucks Mamut.
- JMC: Lanzó su nueva pickup Grand Avenue en Expoagro, con opciones de motor diésel y naftero, diferentes cajas y sistemas de tracción.
- Shineray:Esta ofrece un modelo en el país (el minitruck T30) y que también ofrece otros utilitarios y una línea de SUV. Es la única ensablada en el país.
- DFM: Comercializa el camión liviano N900.
- Victory: Nueva marca de minitrucks con planes de ensamblar localmente.
- Foton: Brinda la pickup mediana Tunland G7 y la nueva V9, además de una gama de camiones, incluyendo el primer camión eléctrico comercializado en Argentina, el eAumark.
- Maxus: Recientemente debutó con la primera pickup 100% eléctrica del país, la T90 EV, y el utilitario eléctrico E-Deliver 9. También ofrece pickups y el SUV D90 con motores diésel.
- Geely: Aunque actualmente no comercializa modelos, solo repuestos, tiene planes de producir vehículos electrificados en Brasil, lo que podría impactar su futuro en Argentina.