Un famoso actor defendió a Maduro al aire de El Trece y lo destrozaron en vivo: "Sos un asco".

La tensión política que vive Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro se trasladó a la pantalla de El Trece, donde se vivió uno de los momentos más violentos de la televisión reciente. Fernando Carrillo, el actor venezolano que se declaró abiertamente chavista y expareja de la actual presidenta interina Delcy Rodríguez, brindó un móvil para La Mañana con Moria que terminó en un escándalo de proporciones.

Lo que comenzó como una entrevista vía videollamada para analizar la crisis en su país, derivó en una batalla cuando Cinthia Fernández decidió cruzarlo en vivo. Carrillo, quien denunció ser víctima de censura por su postura ideológica, intentó cortar la nota alegando que era su cumpleaños y Día de Reyes, pero ese fue el pie para que la panelista iniciara su ataque.

En ese momento, la Cinthia Fernández lanzó la primera chicana: "¿Los Reyes Magos no te trajeron empatía y respeto por todas estas personas, por tu pueblo a quienes llamás hermanos?".

El actor, visiblemente molesto, intentó defenderse acusándola de irrespetuosa. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente. Mientras Carrillo se quejaba con Moria Casán de que no lo dejaban "desarrollar sus ideas", Fernández le retrucó que se ponía nervioso porque no sabía "debatir".

El fuerte cruce

El punto de quiebre llegó cuando Fernández preguntó metió el dedo en la llaga sobre la relación del actor con Delcy Rodríguez, a quien él definió como el amor de su vida. "¿Tanto te gusta la cámara para decir que es el amor de tu vida la encargada de la tortura?", disparó con sarcasmo. Ante la respuesta de Carrillo, la panelista explotó y lanzó: "Gracias a Dios que soy diferente a vos, acosador sexual, que normalizás la tortura, de eso no decís nada. Me parecés un asco".