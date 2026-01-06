El Arraial do Cabo de la Patagonia: la playa de aguas turquesas y arena blanca que pocos conocen

Punta Perdices es un balneario perfecto para los amantes del agua cálida y cristalina.

La Costa Atlántica argentina tiene un rincón que se ofrece paisajes semejantes a los del Caribe: Punta Perdices, un pequeño balneario ubicado en Río Negro. El lugar se encuentra ubicado estratégicamente entre Las Grutas y el Balneario El Cóndor, dos destinos muy conocidos y populares de la región.

Este destino soñado integra la Bahía de San Antonio, reconocida por sus aguas serenas y de temperatura agradable. Al llegar, cuesta creer que se trate de un paisaje argentino: la postal parece sacada del paraíso brasileño. Además, como la costa se despliega a lo largo de varios kilómetros, lo que permite disfrutar del entorno con tranquilidad, sin aglomeraciones ni ruidos.

Cómo es Punta Perdices

Uno de los grandes atractivos de Punta Perdices es la temperatura de su agua, un detalle que sorprende a quienes asocian la Patagonia con mares helados. En este rincón, esa idea queda completamente atrás: durante el verano, el agua resulta más que agradable para bañarse y pasar largas horas en el mar.

En los meses de mayor calor, la temperatura puede alcanzar los 25°C, un valor poco habitual para la región. Por otro lado, su encanto natural impacta a primera vista, con curiosas formaciones rocosas y una arena clara que resalta frente al azul profundo del mar.

Actividades para hacer en Punta Perdices

Natación y snorkel: El mar invita a zambullirse sin dudar. Si contás con equipo de snorkel, lleválo, ya que bajo el agua se pueden observar peces de distintos colores.

Pesca deportiva: El entorno es ideal para quienes disfrutan de esta actividad. Se puede pescar desde la orilla o contratar una embarcación para internarse un poco más mar adentro.

Avistaje de aves: Los aficionados a la fauna encontrarán en la zona un espacio propicio para observar diversas especies de aves marinas en su hábitat natural.

Kayak y stand-up paddle: Existe la posibilidad de alquilar kayaks o tablas y recorrer la costa desde otro ángulo, disfrutando del paisaje con mayor tranquilidad.

Caminatas y trekking: La extensa playa y las curiosas formaciones rocosas ofrecen un escenario perfecto para paseos a pie. Un buen calzado es clave para explorar sin apuros.

Playa de Punta Perdices.

Tips para cuidarse del sol en la playa

Usar protector solar adecuado: Aplicar un protector de amplio espectro con FPS alto, al menos 30 o más, y renovarlo cada dos horas o después de salir del agua para mantener una protección efectiva.

Evitar el sol en horas pico: Entre las 11 y las 16 horas la radiación es más intensa, por lo que conviene buscar sombra, usar sombrilla o limitar la exposición directa en ese período.

Hidratarse constantemente: Tomar agua con frecuencia ayuda a prevenir la deshidratación y a regular la temperatura corporal, especialmente en días de mucho calor.

Playa de Punta Perdices.