Vuelve renovada la histórica Dodge D Series: este es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

Cómo es la Dodge D Series en su potencial modelo 2025.

La Dodge D Series 2025 vuelve renovada con una reinterpretación del clásico modelo 70, combinando la robustez y estética vintage de líneas rectas, faros circulares y cromados con la tecnología actual: motores V6, HEMI híbrido o incluso eléctrico, cabina digital con toques retro, máxima seguridad y confort, y ediciones especiales que celebran tanto su espíritu aventurero como su herencia. Un ícono del pasado renacido para competir en el presente con estilo y personalidad mediante la inteligencia artificial de Chat GPT.

Diseño exterior

Carrocería con líneas rectas y parrilla frontal cromada inspirada en el modelo ‘70.

Ópticas LED circulares simulando los faros originales.

Guardabarros marcados y paragolpes robustos, estilo clásico.

Llantas de aleación con diseño retro y opción de cubiertas todoterreno.

Paleta de colores inspirada en la época: rojo vino, verde oliva, azul eléctrico y beige vintage.

Motorización

Versión base: motor naftero V6 de 3.6L (Pentastar).

Opción premium: HEMI V8 híbrido ligero de 5.7L.

Edición ecológica: versión 100% eléctrica con dos motores, autonomía de 450 km.

Interior

Tablero digital minimalista con guiños retro en tipografía y marcadores redondos.

Pantalla multimedia de 12” con compatibilidad Apple CarPlay / Android Auto.

Tapizados en cuero ecológico con costuras en rombos, inspirados en los asientos originales.

Detalles en madera y aluminio cepillado para mantener la calidez vintage.

Tecnología y seguridad

Asistentes de conducción: control de carril, frenado autónomo y cámara 360°.

Suspensión independiente delantera y trasera multilink para mayor confort.

Sistema de tracción 4x4 inteligente con modos de terreno.

Conectividad completa: cargadores inalámbricos, WiFi a bordo y actualizaciones OTA.

Este es el modelo 2025 que imaginó la inteligencia artificial del Chat GPT.

Versiones especiales

Heritage Edition: colores y emblemas originales de 1970.

Adventure Pack: suspensión elevada, neumáticos off-road y accesorios para viajes.

Urban Premium: detalles cromados, llantas deportivas y acabados de lujo.

