Salieron los primeros bocetos de la Toyota Hilux 2026: así será el nuevo modelo de la camioneta

Cómo será la nueva Toyota Hilux en su modelo 2026.

El mercado automotriz aguarda la llegada de la Toyota Hilux 2026. La camioneta llega con un rediseño audaz que combina robustez y modernidad, manteniendo su clásica plataforma IMV pero incorporando mejoras clave tanto en estética como en tecnología. En el exterior, presenta una parrilla frontal más agresiva, faros LED estilizados, luces diurnas en forma de cejas (DRL) y un paragolpes renovado con sensores para sistemas ADAS. El interior promete un salto de calidad con una pantalla táctil flotante de hasta 14 pulgadas, instrumental completamente digital, freno de mano electrónico y una consola inspirada en la nueva Toyota Prado. Además, algunas versiones incorporarían tecnología mild-hybrid para el conocido motor 2.8 turbodiésel, apuntando a mayor eficiencia y menor consumo. A todo esto se suman mejoras en conectividad, seguridad y confort, consolidando a la Hilux como una de las pickups más competitivas del mercado global.

Cómo será la Toyota Hilux 2026

Diseño Exterior Renovado

Nueva parrilla más imponente, con inspiración en la Hilux Tacoma y acabados modernos

Faros LED delgados y estilizados que aportan una mirada más agresiva y contemporánea

Defensa frontal robusta y defensas rediseñadas con arcos de rueda ensanchados y molduras plásticas

Interior y Tecnología Mejorada

Cabina con materiales de mayor calidad y estilo refinado, acorde a las exigencias actuales.

Pantalla central flotante, instrumentación digital completa y conectividad moderna con Apple CarPlay y Android Auto

Motorizaciones y Eficiencia

Conserva el motor turbodiésel 2.8 L, ahora disponible con sistema mild-hybrid de 48 V para mayor eficiencia

También se evalúan versiones híbridas (HEV) y 100 % eléctricas (EV), apuntando a la electrificación del modelo

Plataforma y Suspensión

Se mantiene la plataforma tradicional IMV para asegurar fiabilidad y contención de costos, pero con mejoras en suspensiones y dirección

En algunos mercados, se implementará suspensión trasera tipo multi-link para mayor confort y maniobrabilidad

Cuándo se lanzará la Toyota Hilux 2026

Se espera que la nueva Hilux sea presentada en la segunda mitad de 2025, con un enfoque inicial en mercados asiáticos como Tailandia. Las ventas deberían comenzar a finales de 2025 o principios de 2026 en mercados claves, como el de Australia, Asia y Europa general. En Argentina y países limítrofes, se proyecta su llegada entre 2026 y 2027, con producción local prevista en la planta de Zárate.