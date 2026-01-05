Stornelli pidió la extradición de Maduro para juzgarlo por violación de derechos humanos

El fiscal Carlos Stornelli pidió este lunes la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para ser indagado por violaciones de derechos humanos, tras una denuncia que había presentado en 2024 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) que logró frenar la visita a Buenos Aires que tenía prevista el año anterior el líder venezolano.

La presentación fue formulada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, que posee el expediente en el que Maduro está imputado y tiene orden de captura internacional vigente. El FADD pidió la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia Argentina mediante un texto firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff, según informó la agencia Noticias Argentinas.

En 2024, cuando Wolff aún era ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y presidente del FADD, realizó una presentación en los tribunales de Comodoro Py y en septiembre del mismo año la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” para su indagatoria para Maduro y Diosdado Cabello por “graves violaciones a los derechos humanos”. También se había solicitado que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través de su conocido sistema de alertas rojas.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, argumentó el FADD a través de un comunicado.

Qué dijo Stornelli

En el dictamen, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica” y recordó que existe un llamado a prestar declaración indagatoria con orden de detención vigente en la causa argentina. Stornelli calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición activa “a los fines de que sea sometido al presente proceso”, lo que habilitaría la intervención de la Cancillería argentina y las autoridades estadounidenses para avanzar en un eventual traslado.

El juez Ramos deberá ahora resolver si hace lugar al planteo de Stornelli y dispone el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la entrega de Maduro desde Estados Unidos a la Argentina.