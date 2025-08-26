La casa rodante de lujo: el precio de la "mansión sobre ruedas"

La mansión rodante ideal para viajes en familia.

El furor por las casas rodantes sigue vigente y hay modelos para todos los gustos. Así como hay quienes prefieren modelos más prácticos y pequeños, otras personas eligen grandes vehículos de lujo. Para este grupo hay una "mansión rodante" que se la considera 5 estrellas.

Para quienes buscan tener todas la comodidades, la Phoenix Maxi Liner 9000 AY es el modelo ideal. Está armada sobre la base de un camión MAN TGL, con 9,15 metros de largo, 2.45 de ancho, 3,60 de largo y capacidad para que cuatro pasajeros viajen con todos los lujos y no se priven de nada.

Esta casa rodante de lujo ofrece cocina de granito, ducha independiente, camas panorámicas, conectividad Wi-Fi, paneles solares y un garaje para un microcoche eléctrico XEV Yoyo.

La caravana fue presentada el 11 de agosto del 2025 y se posiciona como una verdadera declaración de estilo y confort para largos viajes en familia. Su peso máximo autorizado es de 8.800 kg y cuenta con un un motor diésel que entrega 176 CV.

La cama matrimonial se ubica en la parte trasera, bajo un techo panorámico que aporta luz y amplitud, mientras que arriba, en la cubierta delantera, hay una cama doble elevable. También tiene una TV de 24″, antena satelital, cámara 360°, Wi-Fi, placas solares (2 × 200 W) para autonomia energética.

Además cuenta con un toldo eléctrico de 6 metros que permite vivir en el exterior tan bien como adentro, tanques de 230 litros de agua potable y tanque de aguas grises, todo accesible desde puertas laterales que también dan al garaje.

Cuanto cuesta esta casa rodante de lujo

La casa rodante Phoenix Maxi Liner 9000 AY cuesta unos 337 mil euros y viene totalmente equipada. El vehículo cuesta unos 16 mil euros y todo el equipamientos otros 321 mil euros.

Si bien el valor es más elevado incluso que el de una propiedad en Argentina, está dentro del rango de casas rodantes de lujo que cuestan entre 70 mil y 500 mil dólares.

Los desarrolladores destacan que la Maxi Liner aporta una propuesta diferencial al resto de las caravanas ya que tiene acabados de hotel, energía solar, conectividad avanzada y la movilidad eléctrica integrada, lo cual la coloca en "otro escalón" al resto. También resaltan que es el vehículo ideal para quienes priorizan confort total y versatilidad a la hora de realizar un viaje en familia.