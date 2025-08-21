La nueva casa rodante pequeña y práctica.

En el último tiempo creció el interés de las personas por las casas rodantes, un aliado ideal para los viajes ya sea solos, en pareja o en familia y una preocupación de muchos es el gran tamaño de la mayoría de los modelos, sin embargo, hay una que se destaca por su practicidad pese a ser de dimensiones más pequeñas.

Se trata de la nueva Pixel 230, una casa rodante lanzada por la empresa alemana Wohnwagenpark Pinneberg. La principal característica de este tráiler es que pesa apenas 440 kilos vacío y mide 2.3 metros de largo, ideal para dos personas.

El lanzamiento del Pixel 230 apunta a parejas que buscan realizar un viaje con las comodidades básicas que ofrecen este tipo de vehículos. El precio ronda los 15 mil dólares y por ahora solo se comercializa en el mercado europeo.

El modelo se destaca también por su construcción en fibra de vidrio lo mantiene liviano y unas ruedas de 13 pulgadas con amortiguadores para poder tener un viaje suave y sin mayores complicaciones.

Las características de la nueva casa rodante Pixel 230

Cuenta con una distribución típica en su interior con una cocina que ocupa la parte delantera y con una mesada que incluye pileta redonda con tapa, heladera mediana que funciona con energía solar y una hornalla removible que puede usar tanto electricidad como gas.

Además cuenta con controles que están integrados en la cocina, junto con toda la electrónica del vehículo y un baño al lado equipado con inodoro cassette y ducha, aunque no tiene agua caliente.

Otro punto importante es la "zona de estar", que está ubicada en la parte trasera, la cual funciona como comedor durante el día y se convierte en cama doble bajando la mesa y uniendo los dos asientos. Por su parte, las ventanas grandes en tres lados dejan entrar bastante luz natural y mejoran la ventilación. También incluye aislamiento térmico y calefactor diésel, lo que permite usarlo tanto en verano como en invierno.

También se destaca que cuenta con capacidad para 55 litros de agua dulce, un portabicicletas, caja de almacenamiento y ventanas de doble vidrio tintado que se abren. La casa rodante está aprobada para viajar a 100 km/h y tiene un peso máximo de 750 kilos, lo que permite que la mayoría de los autos medianos puedan remolcarla sin problemas.

Características principales del Pixel 230

Dimensiones: 2.3 metros de largo, 2 metros de ancho, 2.35 metros de alto

2.3 metros de largo, 2 metros de ancho, 2.35 metros de alto Peso: 440 kg vacío, 750 kg máximo

440 kg vacío, 750 kg máximo Capacidad: 2 personas

2 personas Agua dulce: 55 litros

55 litros Velocidad máxima: 100 km/h

100 km/h Cocina: Pileta con tapa, heladera solar, hornalla removible

Pileta con tapa, heladera solar, hornalla removible Baño: Inodoro cassette y ducha (sin agua caliente)

Inodoro cassette y ducha (sin agua caliente) Electricidad: Sistema solar con luces LED, tomas USB y enchufes

Sistema solar con luces LED, tomas USB y enchufes Extras incluidos: Toldo completo, portabicicletas, mosquiteros, calefactor diésel

Toldo completo, portabicicletas, mosquiteros, calefactor diésel Precio: Desde $15,200