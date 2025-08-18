La ruta que unirá los destinos turísticos más impactantes de Córdoba.

La Ruta Provincial 28, en Córdoba, entró en obras de pavimentación de dos sectores que unirán algunos puntos turísticos emblemáticos de la región. Los detalles sobre el trabajo que se encuentra en su fase final, ya próximo a que se reactive la circulación habitual de conductores.

Las obras de pavimentación en la Ruta Provincial 28 están enfocadas entre los trayectos comprendidos entre Tanti y Cerro Blanco, y entre Tala Cañada y Taninga, en plena zona serrana de Córdoba. Se espera que en las próximas semanas se reactive la circulación, ya que las obras están en fase avanzada y por llegar a su final.

Cuáles son las reformas que se están haciendo en la Ruta Provincial 28

La Ruta Provincial 28 entró en obras de asfaltado y se prevé que esto aumentará la conexión entre los Valles de Punilla y Traslasierra, dos puntos emblema del turismo cordobés. En el primer tramo de la obra se trabajó sobre el trayecto Tanti - Cerro Blanco (que comprende 9,34 km, con una calzada de 8 metros de ancho en la zona urbana -5,32 km- y de 6,70 metros en el sector rural) y se colocaron banquinas, cunetas y un sistema de drenaje que tuvo en cuenta la hidrología del área (para evitar inundaciones), especialmente en el cruce del arroyo El Durazno.

En el segundo tramo de la obra se trabajó desde Tala Cañada y Taninga. Entre los trabajos se incluye carpeta de concreto asfáltico, cordón cuneta y bases granulares para reforzar la infraestructura y garantizar una mejor circulación en la zona. Por último, en los próximos días se dará inicio al tercer tramo de la obra, que cubrirá 18 km entre los ríos Yuspe y Guasta, logrando una nueva conexión con las sierras cordobesas.