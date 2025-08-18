El barrio de La Boca celebra 155 años en Caminito: entradas gratis para el evento cultural y fecha de cuándo es

La Boca cumple 155 años y realiza una fiesta popular en Caminito para festejarlo. Con más de 250 artistas en vivo, concursos y gastronomía típica, el evento abarcará todo el fin de semana y estará abierto a todo el público. Lo que hay que saber para no perdérselo.

El sábado 23 y domingo 24 de agosto, desde las 11 hasta las 19 horas, Caminito será escenario de una jornada histórica de dos días con más de 250 artistas en vivo, música, teatro, murgas, tango, folklore, hip hop, shows infantiles, concurso de fotografía, gastronomía típica, radios abiertas y streamming. La entrada es completamente gratuita.

El evento al aire libre se realizará desde la plaza “Los bomberos” hasta plaza “Los suspiros” integrando la equina de Caminito. Comenzará con la llegada de barcos al Río donde desplegarán cañones y fusiles para presentar los escenarios donde estarán los shows musicales. Caminito se transformará en un gran escenario a cielo abierto con actividades para toda la familia.

"La Boca es sinónimo de arte, historia y comunidad. Este aniversario es una oportunidad para que vecinos y visitantes vivan una experiencia única, donde la calle se transforma en escenario y la cultura se comparte cara a cara", destacaron desde la organización del evento.

Los 155 años de Caminito, La boca: cuál es la programación

A lo largo del fin de semana, el público podrá disfrutar de presentaciones en vivo en distintos puntos del barrio, con espacios dedicados al baile, el teatro callejero, la música popular y la fusión de ritmos urbanos.

También habrá propuestas para los más chicos, artistas itinerantes y ofertas gastronómicas típicas que invitan a recorrer y saborear el barrio. Este evento es íntegramente organizado por vecinos y comercios del barrio. Entre los diferentes artistas se destacan:

Orquesta Infantil y Juvenil de La Boca

60 niños y jóvenes de la zona interpretan música popular en vivo (Duración: 30 minutos)

Tango Legends

1 cantante y 3 parejas de baile con trayectoria internacional muestran su danza a Caminito (Duración: 20 minutos)

Fiesta Forever

Show musical con cantantes de “La Voz” y bailarines. Música disco (Duración: 30 minutos)

Electro Tango con bandoneón

Se trata de una fusión electrónica con raíz tanguera (Duración: 25 minutos)

Grupo Vicente Walter

Performance teatral y canción (Duración: 20 minutos)

Sainete Boquense – Grupo El Puente

Teatro popular porteño, escenas callejeras dirigidas por Maggi Persincola (Duración: 20 minutos)

Los Linyeras

Canciones de carnaval (Duración: 20 minutos)

Grupo Zapping

Show infantil con intervención en los dos escenarios (Duración: dos shows de 20 minutos)

3,80 y Crece

Coro de carnaval de 13 integrantes (Duración: 25 minutos)

Familia Hip Hop

Bailarines que cantan y bailan (Duración: 20 minutos)

Freestyle Femenino

(Duración: 20 minutos)

Club Bohemios

Un show de baile y canto folklórico con 30 personas (Duración: 30 minutos)

EPA 29 – Coro (Duración: 15 minutos)

EPA 29 – Baile folklórico (Duración: 20 minutos)

Leo Travaglio

Victoria Got & Pilar Pérez Decantarí

Clásicos del jazz y boleros (Duración: 20 minutos)