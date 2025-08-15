Giro inesperado en el rock nacional por el recital del Pity Álvarez en Vélez: "Ante un tribunal"

Qué pasó con El Pity Álvarez en medio del anuncio del recital en Vélez.

El Pity Álvarez causó furor en los últimos días tras el anuncio de su recital en Vélez: será el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, se dio un giro inesperado en la antesala del show por la causa judicial del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados que causó todo tipo de reacciones en el ambiente del rock nacional.

Hace unos días, la música argentina quedó movilizada por el anuncio del Pity Álvarez, ya que vuelve a los escenarios como solista el 5 de diciembre. Lo que pasó fue que la Justicia evalúa reabrir la causa judicial en su contra por el asesinato del cantante a Cristian Maximiliano Díaz en 2018.

En una de las recientes emisiones de DDM, el programa conducido por Mariana Fabbiani en América TV, dieron detalles sobre este tema. "¿Cómo puede ser que esté organizando un recital, que haya firmado un contrato y que pueda subirse a un escenario frente a 60 mil personas, pero no pueda comparecer ante un tribunal? Si comprende lo primero, también debería comprender lo segundo", indicó el panelista Martín Candalaft.

Este análisis se dio teniendo en cuenta que el juicio oral se había paralizado porque había un informe médico que indicaba que el cantante no estaba en condiciones de afrontar el proceso. Candalaft aseguró que es muy probable que se reanude el proceso judicial, ya que toda la puesta en marcha del recital comenzó a llevarse adelante y era el condicionante para que la Justicia actúe para reabrir la causa.

El récord del Pity Álvarez en Spotify

Después de su aparición en video durante el Quilmes Rock 2025, Pity Álvarez volvió a despertar la esperanza entre sus seguidores. El músico, de 52 años y actualmente en proceso de rehabilitación, recibió una noticia muy positiva que promete darle un nuevo impulso a su trayectoria artística.

Nunca quise, uno de los temas más populares de Intoxicados y parte de su tercer álbum de estudio Otro día más en el planeta tierra, logró un récord en Spotify al mantenerse 437 semanas consecutivas en el Top Songs Argentina, siendo la canción que más tiempo permaneció entre las favoritas del público nacional.