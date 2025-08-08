Vuelve El Pity Álvarez y sonríe el rock nacional: cuándo es el recital en Vélez

El Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios.

Cristian "El Pity" Álvarez dio una noticia que sacudió al mundo del rock nacional: vuelve a los escenarios en un recital que se llevará adelante en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. El cantante de 53 años lo confirmó en sus redes sociales oficiales, donde también contó que están próximos a lanzar un nuevo disco llamado Basado en hechos reales.

En horas de la madrugada del viernes 8 de agosto, trascendió un inesperado video del Pity Álvarez, quien se abrió una cuenta de Instagram para estar en comunicación con su gente. En el mismo, se lo pudo observar bajo una luz tenue y fiel a su estilo, anunció que vuelve: tocará el 5 de diciembre en Vélez y durante el transcurso del 2025, sacará el nuevo disco Basado en hechos reales.

