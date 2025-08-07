Entradas Airbag en River 2025: precios, fecha de cuándo toca y dónde comprar.

En medio de uno de los años más importantes de su carrera, Airbag, la banda de los hermanos Sardelli, anunció una nueva fecha en el Estadio River Plate, consolidando su lugar como uno de los fenómenos más poderosos del rock argentino actual. El tercer “round” en el Monumental llega tras agotar dos estadios en tiempo récord y en plena gira internacional, mientras su último álbum "El Club de la Pelea – I" no deja de sumar elogios y reproducciones.

Con miles de fanáticos expectantes, la noticia sacudió las redes sociales y disparó la búsqueda de entradas para el nuevo show de Airbag en River 2025. A continuación, te compartimos todos los detalles: cuándo tocan, cuánto cuestan las entradas y dónde se pueden conseguir.

¿Cuándo toca Airbag en River en 2025?

La nueva fecha anunciada por Airbag es el 5 de octubre de 2025, en el Estadio Monumental. Este será el tercer show de la banda en River Plate en lo que va del año, luego de agotar dos funciones consecutivas en menos de 24 horas, un récord que demuestra la masividad y vigencia del trío de rock.

Airbag dará su tercer show en River este 2025.

Los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli vienen de presentarse en varias ciudades del interior del país, con funciones agotadas en Mar del Plata, Salta y Santa Fe, y de cara a una intensa agenda que incluye paradas en Quito, Bogotá, Barcelona, Madrid y Ciudad de México. Sin embargo, todo indica que el Monumental volverá a ser el epicentro de su mayor despliegue técnico y artístico, con una puesta en escena de alto impacto y un setlist cargado de clásicos e himnos nuevos.

Entradas para Airbag en River 2025: precios y dónde comprar

Las entradas para el show de Airbag en River el 5 de octubre estarán a la venta a partir del viernes 8 de agosto a las 12 del mediodía, exclusivamente a través de la plataforma All Access. Se recomienda estar atentos al horario de lanzamiento, ya que las funciones anteriores se agotaron en cuestión de horas.

Aunque los precios oficiales aún no fueron publicados, se espera que haya una variedad de sectores con diferentes valores, como es habitual en este tipo de shows masivos en el Monumental. Las localidades irían desde las populares más accesibles hasta las plateas preferenciales y campo VIP. Además, en redes sociales ya se anticipa una gran demanda, por lo que se aconseja ingresar con anticipación al sitio de venta y tener lista la cuenta de usuario.