Una banda de rock argentina lanzó un nuevo material.

El rock argentino vive un momento de auge por un lanzamiento esperado de una banda que lleva décadas en la industria. Se trata de la primera parte de un nuevo disco de un grupo que comenzó su carrera cuando sus integrantes eran adolescentes, en 2004, y se mantuvieron en vigencia desde entonces.

La banda en cuestión es Airbag, compuesta por los hermanos Guido, Patricio y Gastón Sardelli, quienes lanzaron el álbum número ocho de su extensa carrera. El Club de la Pelea es el nombre de lo nuevo del grupo que tiene hits como Amor de Verano, Cae El Sol y Mi Sensación y está compuesto por siete canciones.

El material perteneciente a este lanzamiento se presentará en el Estadio Monumental el 31 de mayo y 1 de junio, fechas agotadas en un día. Se trata de la primera vez de Airbag con shows propios en la cancha de River Plate, ya que estuvieron allí pero como teloneros de los Guns and Roses en 2016 y 2022.

El Club de la Pelea lleva ese nombre en honor al filme de David Fincher y tiene en sus canciones influencias del brit pop de los 90. Nunca Lo Olvides, Anarquía en Buenos Aires y Verte de Cerca son las canciones que se estrenaron previo al lanzamiento del disco y el pasado jueves 27 de mayo se conoció la primera parte de este álbum.

Airbag.

¿Cuándo y dónde es el show de Airbag en Buenos Aires?

Fecha: Sábado 31 de mayo de 2025

Sábado 31 de mayo de 2025 Lugar: Estadio Monumental de River Plate (Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez, CABA)

Estadio Monumental de (Av. Figueroa Alcorta 7597, Núñez, CABA) Horario: Apertura de puertas a las 18:00 h, inicio del show a las 21:00 h

Este concierto marca un hito en la carrera de la banda, que en 2022 había teloneado a Guns N' Roses en el mismo estadio. Ahora, vuelven como protagonistas en el escenario más emblemático del país.

Precios de las entradas para Airbag en River 2025

General Alta Sivori: $51.750

Campo único: $63.250

Platea Sivori media: $69.000

Plateas altas: $74.750

Plateas preferenciales: $92.000

