Tristeza en la música por lo que atraviesa un ícono del rock mundial a los 75 años: "Muerte"

Un ícono de la música contó lo que lo afecta a los 75 años.

El rock atraviesa un momento de shock debido a la reciente revelación de unos de los íconos máximos del género a nivel mundial, sobre lo que atravesó en su vida personas en el último tiempo. Se trata de un artista oriundo de Estados Unidos que a lo largo de sus décadas de carrera vendió más de 64 millones de discos en su país y 120 a nivel internacional.

El músico está en medio de una nueva gira mundial, con conciertos en los que mantendrá intactos sus compromisos sociales, su apoyo a los sectores marginados y su crítica a la política que favorece a las corporaciones. El artista en cuestión es Bruce Springsteen, autor e intérprete de hits como Born in the USA y Dancing in the Dark, quien se refirió a su vínculo con la muerte en una entrevista.

"Este año me convertí en el último sobreviviente de esta aventura. Estoy en una edad donde la muerte se vuelve casi familiar. Siempre me he servido de lo que vivía para mi música. Mucho tiempo pensé que la música era mi segunda lengua materna, pero tal vez hoy entiendo que es mi primera lengua", comentó el cantante en diálogo con Paris Match. Y sumó: "Estoy en una edad donde la muerte se vuelve casi familiar. La música me permitió sobrepasar los dramas de mi vida. Todo lo que me toca es fuente de inspiración. Esto me permite estar hoy en paz con la idea de la muerte".

La palabra de Bruce Springsteen sobre la coyuntura política de su país

El músico siempre tuvo una postura política con tintes de izquierda, a lo largo de su carrera, y en la actualidad manifiesta una sincera preocupación por lo que pasa en Estados Unidos. "Estamos pasando por un momento crucial. Si hace diez o quince años me hubieras dicho que debería preocuparme por la democracia en Estados Unidos, te habría dicho que estabas perdiendo la razón. Pero ahora estamos aquí", sostuvo Springsteen.

