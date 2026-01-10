Centrales nucleares: entre la privatización y récord de producción de energía

Las centrales nucleares de Atucha II y Embalse alcanzaron un nuevo récord de producción de energía en 2025. Es el segundo año consecutivo que superan su desempeño energético. Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) informó que su producción neta en 2025 fue de 10.760.572 MWh, superando de este modo los 10.449.015 MWh de 2024.

NASA opera Atucha I y II y Embalse, las tres centrales nucleares que tiene la Argentina. Atucha I está en parada programada por las obras de extensión de su vida útil por 20 años, un proyecto de infraestructura planificado desde hace algunos años que es clave para el sector nuclear argentino.

NASA

El gobierno de Javier Milei dio pasos formales para iniciar el proceso de privatización de Nucleoeléctrica. Las tres centrales y el sector nuclear argentino siempre estuvieron a cargo del Estado Nacional. La venta está habilitada por la Ley Bases, aprobada en julio de 2024.

El plan libertario es desprenderse del 44% de las centrales y apostar al ingreso inédito del capital privado al sector nuclear. Según el gobierno nacional, se organizará un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social para la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario.

El proceso de venta de las acciones de NASA implica una privatización parcial, ya que prevé que el Estado Nacional conserve el 51% del capital social.

Las centrales nucleares no sólo batieron récord de producción de energía por segundo año consecutivo, sino que también fueron superavitarias en 2025 por un total de casi $ 60.000 millones.

“Batimos el récord de generación eléctrica nuclear por segundo año consecutivo y alcanzamos el mayor nivel de nuestra historia”, indicaron desde NASA. Y añadieron que “estos resultados reflejan el alto nivel de confiabilidad y desempeño operativo de las centrales nucleares argentinas, y subrayan el compromiso de Nucleoeléctrica con la excelencia operativa, la generación eficiente y la seguridad en el suministro eléctrico”.

En tanto, el gobierno de Milei señaló al lanzar la privatización en septiembre que “la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”.

Dólares

El plan de privatizaciones de la Casa Rosada continúa. Esta semana tomaron el control de las represas del Comahue los nuevos ganadores de la licitación por 30 años. La firma Edison Inversiones se quedó con Alicurá y Cerros Colorados; BML Inversora con El Chocón y Central Puerto con Piedra del Águila.

De este modo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo de US$ 707 millones que esta semana ya se sumaron a las reservas Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Generación nuclear

La generación de energía nuclear el año pasado representó un 8% del total, según el último informe de Fundelec. Por su parte, el parque de generación térmica es la principal fuente con el 60%. Luego suman potencia las plantas renovables y las centrales hidroeléctricas.

La Central Nuclear de Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, tuvo una producción neta de energía el año pasado de 5.352.203 MWh. Por su parte, la Central Nuclear Atucha II, ubicada en Zárate (localidad de Lima), en Bueno Aires, tuvo una producción de 5.408.370 MWh. En ambos casos superaron sus propios récords de años anteriores.