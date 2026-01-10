Mariano Martínez y Nicolás Cabré levantaron su obra de teatro por un tema de salud

Mariano Martínez y Nicolás Cabré protagonizan un éxito.

La temporada teatral en Villa Carlos Paz vivió un momento de fuerte preocupación este viernes por la noche, cuando una función debió ser levantada de manera inesperada por un tema de salud que encendió las alarmas dentro de la sala. La obra afectada fue Ni media palabra, protagonizada por Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez, que tuvo que interrumpirse en pleno desarrollo ante una situación delicada entre el público.

¿Por qué levantaron la función del viernes de Ni media palabra?

Con el teatro colmado y la función transcurriendo con normalidad, una espectadora comenzó a sentirse mal y alertó a los presentes por un intenso dolor en el pecho. La advertencia generó inmediata tensión y obligó a frenar el espectáculo para priorizar la atención médica de la mujer, una decisión que fue tomada de forma preventiva y consensuada por el elenco.

Tuvieron que levantar la función del viernes por un problema con una espectadora.

La información fue confirmada por el periodista Nahuel Saa a través de sus redes sociales, donde relató el episodio que rápidamente se viralizó. “Cortaron la función de la obra Ni media palabra en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”, escribió, dando cuenta del momento de incertidumbre que se vivió en la sala.

Según detalló el propio comunicador, la suspensión fue inmediata y tuvo como único objetivo resguardar la salud de la persona afectada. “La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, explicó, remarcando la actitud responsable de los actores ante la emergencia.

El buen gesto de Mariano Martínez y Nicolás Cabré

Minutos después, comenzó a circular un video registrado por el equipo de A la tarde (América TV), donde se observa a los protagonistas subir al escenario para explicar lo ocurrido. Con calma y respeto, los actores informaron al público la decisión tomada y dejaron en claro que la prioridad absoluta era la salud de la espectadora.

Lejos de generar enojo o reclamos, la reacción del público fue de total comprensión. Los asistentes despidieron al elenco con un aplauso cerrado, muchos de pie, en un gesto de apoyo y reconocimiento por la empatía demostrada en un momento tan sensible.

La situación transformó una noche pensada para el entretenimiento en un episodio marcado por la tensión, pero también por la solidaridad y la responsabilidad colectiva. La suspensión de la función fue valorada como una decisión acertada, que puso el bienestar humano por encima de cualquier compromiso artístico.