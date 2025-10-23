Mariano Martínez estalló de la bronca con un periodista y se la pudrió en vivo: "No tenés códigos"

Mariano Martínez estalló de la bronca con un periodista y dejó una nota antes de tiempo: "No".

El actor Mariano Martínez estalló de la bronca con un periodista y dejó antes de tiempo una nota con El Nueve. Qué pregunta que detonó el enojo del actor.

"¿Te imaginás un Son Amores en el teatro?", le preguntó el periodista Fede Flowers al actor en el comienzo de la nota que hicieron para Los Profesionales de Siempre, programa que conduce Flor de la V. "No lo veo como una posibilidad hoy en día", sentenció. Tampoco vio la posibilidad de que vuelve Son Amores a la televisión: "Por ahora creo que no, sinceramente".

Luego, llegó la consulta que generó enojo en Mariano Martínez. "¿Vos estás bien? ¿El corazón está contento?", le preguntó Fede Flowers y al actor le cambió la cara. "Es feo, no voy a...", señaló y continuó: "No me gusta la gente que no tiene códigos, te pedí por favor".

Al parecer, Mariano Martínez le había pedido que no le preguntara sobre el tema, por lo que consideró que fue "feo" que lo hiciera y continuó: "Estuviste mal. Te pedí y me dijiste que sí". "Me pedís disculpas una vez que lo hacés, está mal", le dijo después de que el cronista le pidiera disculpas, y concluyó: "Está todo bien, un beso a todos".

Mariano Martínez estalló de la bronca con un periodista y dejó una nota antes de tiempo: "No".

Qué dijo Fede Flowers sobre el enojo de Mariano Martínez

En diálogo con Flor de la V, el periodista explicó: "Venía muy amena la charla y no hay pregunta más naif que cómo está tu corazón". Luego, en su cuenta de X fue más duro con el actor: "¿Explotó Mariano Martínez porque le pregunté si 'su corazón estaba contento?'. Ahora entiendo por qué lo dejó Lali".