Tiene 17 años menos: quién es la famosa novia de Mariano Martínez

Mariano Martínez estaría nuevamente en pareja con una famosa.

Mariano Martínez, de 45 años, habría iniciado un nuevo romance con Luva, una DJ, influencer y reggaetonera de 28 años que se destaca en la escena urbana. Los rumores comenzaron en julio, pero cobraron fuerza en las últimas semanas gracias a los comentarios cariñosos que ambos intercambiaron en redes sociales y a las salidas juntos en la noche porteña.

La periodista Karina Iavícoli reveló en Infama (América TV) que el actor fue visto en el boliche Tequila junto a la artista. “Se lo vio el sábado pasado con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es reggaetonera y hace RKT”, precisó. La panelista agregó que la joven alcanzó mayor popularidad luego de colaborar con L-Gante, un impulso clave para su carrera musical. Según Iavícoli, el romance habría surgido en el ambiente nocturno y musical, donde ambos se mueven con naturalidad.

Mariano Martínez estaría en pareja con Luva.

Los mensajes públicos entre Mariano Martínez y Luva

Las interacciones en Instagram reforzaron los rumores. En una de las publicaciones de la artista, Mariano comentó: “Me gustás mucho con demasiado...”, a lo que Luva respondió con un pícaro “imaginate tú yo”, en alusión a la canción “Yo y tú” de Beele y Quevedo. En otro posteo, el actor escribió: “Esa energía tuya no la iguala nadie”, acompañando sus palabras con emojis de fuego y música, mientras que la DJ contestó: “Ah bueno si lo decís vos”.

La complicidad no terminó ahí. En una publicación de Mariano, Luva comentó: “No se puede así…”, y él replicó entre risas: “Ja, ja, ja siempre se puede”. Para Iavícoli, estas señales públicas son una clara demostración de la cercanía que mantienen. El panelista Gonzalo Sorbo recordó, además, que el actor había confesado recientemente su gusto por salir a bailar: “Mariano dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que le encanta bailar y que estaba teniendo fines de semana movidos”.