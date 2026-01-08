EN VIVO
En plena Navidad

Procesaron por homicidio agravado al policía que mató a un vecino en Lugano

Las pericias arrojaron que el hombre falleció por una hemorragia interna producto de un disparo de una escopeta. Desde la Policía de la Ciudad recordaron que el agente ya había sido expulsado de la fuerza.

08 de enero, 2026 | 17.50

La Justicia decidió procesar por homicidio agravado a Darián Gastón Miño, el agente de la Policía de la Ciudad acusado de asesinar a Juan Gabriel González durante los festejos de Navidad en el barrio de Lugano. Además, fueron sobreseídos la pareja del hombre fallecido, su hijo y su vecino.

"Corresponde responsabilizar a Darian Gastón Miño por la muerte de Juan Gabriel González, desde que los elementos de prueba incorporados hasta el momento acreditan la materialidad y participación del imputado en el sub examine y así habrá de decretarse su procesamiento", ordenó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20.

Desde la Policía de la Ciudad recordaron a El Destape que el efectivo ya no forma parte de las fuerzas.

