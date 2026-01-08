Procesaron por homicidio agravado al policía que mató a un vecino en Lugano

La Justicia decidió procesar por homicidio agravado a Darián Gastón Miño, el agente de la Policía de la Ciudad acusado de asesinar a Juan Gabriel González durante los festejos de Navidad en el barrio de Lugano. Además, fueron sobreseídos la pareja del hombre fallecido, su hijo y su vecino.

"Corresponde responsabilizar a Darian Gastón Miño por la muerte de Juan Gabriel González, desde que los elementos de prueba incorporados hasta el momento acreditan la materialidad y participación del imputado en el sub examine y así habrá de decretarse su procesamiento", ordenó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20.

Desde la Policía de la Ciudad recordaron a El Destape que el efectivo ya no forma parte de las fuerzas.

Noticia en desarrollo...