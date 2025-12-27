Nuevas pruebas comprometen a la Policía de la Ciudad por el asesinato en Lugano

A partir de la revelación de nuevas fuentes y pruebas en el caso de Juan Gabriel González, el vecino de Villa Lugano asesinado a tiros por la Policía de la Ciudad el jueves de Navidad, se supo que los efectivos de la policía porteña le habrían impedido a González ingresar a su casa, llevándolo hasta la calle donde le pegaron y finalmente, agredieron a punta de pistola.

Los detalles del hecho se dieron a conocer este sábado, a través de una nueva cámara de seguridad ubicada a pocos metros del lugar de los hechos. El propietario no está en el país y desde la Policía Federal intentar dar con él para acceder a la nueva filmación.

El asesinato del vecino de Villa Lugano se confirmó a las pocas horas, cuando la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció el hecho de gatillo fácil en sus redes sociales, acompañando la publicación con el brutal video de una de las cámaras de seguridad de la Ciudad que logró capturar el momento del ataque.

En la tarde del viernes, se convocó a una marcha de amigos y familiares, movimientos sociales y organismos de derechos humanos para exigir justicia, a la par que la fuerza inició un sumario interno para determinar responsabilidades en el caso.

De acuerdo con las imágenes trascendidas y el testimonio de testigos, González fue asesinado de un disparo que recibió en la zona del tórax. Por ahora, el resultado de la autopsia se desconoce y la investigación recién comienza. El caso está a cargo de la jueza Laura Bruniard, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la División Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA).

La aparición de una cámara clave que podría agilizar la investigación

A partir del testimonio de los vecinos, aseguraron que la fuerza de seguridad había ordenado "lavar y limpiar" la calle después del brutal hecho. La jueza dispuso sacar fotos, filmar el lugar y realizar un relevamiento balístico, cuyo resultado fue negativo.

Sin embargo el relevamiento de cámaras privadas y testigos permitió dar con un dispositivo ubicado en un domicilio de Chilavert 4600, que podría ser clave y que cuyo propietario se encuentra fuera del país. La PFA está tratando de tomar contacto con el dueño para acceder a la filmación.

Los investigadores, a su vez, determinaron que el conflicto que derivó en la muerte de Juan Gabriel empezó por una pelea entre vecinos y la posterior intervención de los efectivos policiales en el lugar.

En medio de ese procedimiento, González intentó ingresar al pasillo para regresar a su domicilio pero un agente se lo impidió. Allí comenzó la discusión que terminó en tragedia. Tras atacarlo a golpes, uno de los efectivos armado, irrumpió y disparó su arma. De inmediato y de acuerdo con la filmación Juan Gabriel cayó de espaldas sobre la calle.