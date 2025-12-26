La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció que la Policía de la Ciudad asesinó este jueves a Gabriel González, vecino de la villa 20 de Lugano. El hecho ocurrió en plena Navidad, cuando efectivos policiales arribaron al barrio y, según la organización, dispararon contra el joven. Movimientos sociales, políticos y familiares de la víctima se movilizan este viernes desde las 16 para exigir justicia.

Luego de que se diera a conocer la muerte de González, la organización política contra la represión compartió en redes sociales un video en el que se puede ver al vecino de Lugano enfrentando al menos cinco efectivos de la policía sin portar armas y con el torso desnudo. En las imágenes se observa cómo los policías lo reducen a golpes y, posteriormente, uno de ellos efectúa un disparo, tras el cual el joven cae al suelo. También se escuchan detonaciones, aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuántos disparos fueron realizados ni si existe un número de heridos de bala.

Tras el asesinato en días festivos, se viralizó también un mensaje atribuido a un familiar de la víctima que afirma: “Hoy, en un forcejeo con la policía, tras defender a su hijo, asesinaron a quemarropa a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer, quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, con una herida de bala e incomunicada”. Hasta el momento, esta versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

En repudio al crimen, familiares de González, la CORREPI y otras organizaciones convocaron a una movilización para este viernes a las en la intersección de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano. La protesta tiene como objetivo exigir el esclarecimiento del hecho, el castigo a los responsables y el fin de los casos de violencia institucional en la Ciudad.

La Policía de la Ciudad aún no dio información de lo ocurrido.