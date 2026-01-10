Sorpresa en el boxeo: un argentino quedó a un paso de pelear por una eliminatoria mundialista

Una joya del boxeo argentino está ante una nueva gran chance en su carrera para acercarse a un título del mundo y desde un importante organismo ya comunicaron la noticia. Después de haberle dado pelea a un excampeón del mundo como visitante en 2024, el boxeador tendrá una oportunidad inmejorable para acercarse al principal objetivo. Por supuesto, no la tendrá nada fácil, pero los antecedentes son más que favorables para que consiga un triunfo.

Se trata de Tobías Reyes, púgil nacido en Gálvez, provincia de Santa Fe, quien fue campeón argentino, sudamericano y latino, pero ahora va por un paso más. El "Pitbull", como se lo conoce, se enfrentará con el filipino Miel Fajardo con algunos detalles todavía por definir. Lo que sí se sabe es que el ganador se verá las caras posteriormente con el monarca mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el japonés Masamichi Yabuki.

Tobías "Pitbull" Reyes vs. Miel Fajardo: todo lo que se sabe hasta ahora

La entidad ordenó este duelo entre el santafesino y el asiático que noqueó al también argentino Agustín Gauto en 2022. Por supuesto, será un complicado desafío para el boxeador de 27 años que cerró el año 2025 con un total de 18 triunfos (16 por KO), una derrota y un empate. Casualmente, el único revés en su carrera fue en una eliminatoria mundialista contra el nicaragüense excampeón del mundo Félix Alvarado, quien luego de una tremenda pelea lo venció en su Managua natal por puntos en decisión mayoritaria. Poco después ganó dos al hilo y se convirtió en campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) quedando como primero del ranking mundial.

Miel Fajardo sería el próximo rival de Tobías "Pitbull" Reyes por una eliminatoria mundialista

En cuanto a Fajardo, acumula 13 victorias (11 por KO), tres caídas y dos empates desde su debut noviembre del 2016 hasta su presente. A lo largo de su recorrido en el deporte de los puños sumó los títulos tanto de la Federación Asiática de Boxeo como de la Federación Oriental y Pacífica de Boxeo, pero el más importante llegó sobre el final del 2025. El 26 de octubre se impuso por puntos en fallo unánime a Esneth Domingo quedándose con el cetro Pan Pacífico mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y se perfiló para esta chance contra el argentino.

Quién es Tobías "Pitbull" Reyes, el boxeador argentino que peleará por una eliminatoria mundialista

El boxeador nacido en Santa Fe es una de las figuras del boxeo a nivel local y comenzó su carrera profesional con un triunfo por KO en el primer asalto contra Franco Meza en el Complejo Multifunción de Pérez en su provincia. Después de siete éxitos de manera consecutiva, en el octavo compromiso se enfrentó a Sebastián Castillo en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero y se quedó con el título argentino supermosca tras ganar por la vía rápido en el segundo asalto en junio del 2022.

En noviembre del mismo mes se adjudicó el cetro latino mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y en enero del 2023 el Sudamericano. El santafesino siguió cosechando victorias y en octubre de aquel año peleó en México contra Cristian González Hernández, donde se llevó un empate ajustado en decisión dividida. El "Pitbull" regresó a nuestro país y tras ganar tres peleas más tuvo su oportunidad por una eliminatoria mundialista.

En diciembre del 2024 se subió al cuadrilátero del Gimnasio Alexis Arguello de Managua para enfrentar al local y excampeón del mundo Félix Alvarado. Este último triunfó por puntos en decisión mayoritaria que lo habilitó a medirse contra el japonés Masamichi Yakubi. El nipón lo venció por KO en el último round y ahora puede enfrentar al argentino si es que le gana a Fajardo. Por último, Reyes se presentó dos veces en 2025 contra Jeanfran Medina y Pedro Alarcón, respectivamente, donde ganó y defendió su cetro latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).