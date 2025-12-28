El senegalés nacionalizado argentino e hincha de Boca que brilla en el boxeo y logró un KO impactante

El senegalés que se nacionalizó argentino y brilla en el boxeo.

Touba Niang concretó un knockout impresionante este fin de semana en el boxeo. Nacido en Senegal pero nacionalizado argentino y hasta hincha fanático de Boca Juniors, el africano de apenas 24 años que se pintó la bandera argentina en la cabeza tiene una historia colosal, a la que le sumó un nuevo capítulo: la contundente victoria por KO en el cuarto round frente al santiagueño Agustín “Bazooka” Chávez.

En el combate disputado en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) por la categoría Súperwelter, Niang se volvió viral al instante por la sucesión de golpes al norteño, a quien le fracturó la mandíbula cuando la pelea no había llegado ni siquiera a la mitad todavía. Más allá de una victoria o derrota en particular, vale la pena conocer al detalle el peculiar recorrido personal del africano.

Niang, el senegalés nacionalizado argentino que es hincha de Boca

'La mamba negra' es vendedor ambulante en la peatonal de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y muy atrás quedó su pueblo natal Watef, de la zona de Louga. "Sé que tengo mucho temperamento y eso a veces me juega en contra, pero son todos elementos que hay que corregir...", reconoció el protagonista. "Siempre tuve la idea de ser popular acá, pero no pensé que iba a ser todo tan rápido. Trabajar en la calle solamente me trae el problema del clima, tengo que cuidarme pero también es cierto que el boxeo ayuda mucho, pero no es suficiente. Con el boxeo no tengo apuro, porque sé que hay mucho tiempo y que el secreto es tener paciencia", profundizó.

El deportista que de a poco se suma a la elite nacional es musulmán, hincha de Boca, habla en un fluido español y se entrena en el Sindicato de Comercio encabezado por el 'Mata' Rodríguez, un histórico aficionado al boxeo que también estuvo muy ligado a Fernando 'Puma' Martínez. "Acá todos me alientan mucho, ustedes son muy amigables y gracias a Dios llegué aquí, donde me siento muy cómodo. Hoy me estoy manejando solo, sin necesidad de promotor y muy bien entrenado por Javier Segovia", explicó el senegalés.

"Mi ídolo es Muhammad Alí, que como (Mike) Tyson es musulmán. Y me gusta mucho Gervonta Davis, que al convertirse ahora al islamismo seguramente va a llevar una vida más sana y ordenada, es un gran boxeador", recalcó durante la entrevista con ESPN. Niang llegó a Argentina a los 15 años luego de sus pasos por España, Brasil y varios países más.

El joven africano comenzó a entrenar boxeo en 2021 y se hizo profesional recién en el 2024. Cuando le preguntaron cuál es su sueño, respondió que es "conocer a Lionel Messi" y otro es ser campeón argentino y mundial. Tiene un hermano que también boxea, Abdou, y tuvo alguna oferta para ir a Francia, pero prefiere seguir en Argentina en la categoría de los medianos. "Acá estoy cómodo, la calle me enseñó a hablar muy bien el español, tengo la suerte de hacer lo que me gusta y ser reconocido... ¿Qué más puedo pedir?", completó quien ya conoció La Bombonera.

