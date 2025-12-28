Por qué Hinestroza todavía no firmó contrato con Boca para ser refuerzo

Por qué Hinestroza todavía no firmó contrato con Boca

Marino Hinestroza está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors pensando en el 2026, donde los hoy comandados por Claudio Úbeda afrontarán los torneos locales como la Copa Libertadores. El extremo colombiano todavía no firmó su contrato con el "Xeneize" más allá del acuerdo al que llegó con la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme en los últimos días. Si bien el monto de 5 millones de dólares por el 100% del pase ya fue abonado -según el periodista Gastón Edul-, lo cierto es que aún el atacante no estampó la firma.

Después de varios días en los que el propio delantero lanzó diferentes mensajes por medio de posteos en las redes sociales, desde el club de La Ribera se ilusionan con tenerlo. Sin embargo, el futbolista continúa en su país de origen y no viajó a Argentina para ponerle un punto final a la novela que lo tiene como principal protagonista. Igualmente, está todo acordado para que no sólo ponga su sello, sino también para que se una al plantel.

Por qué Hinestroza no firmó contrato con Boca todavía

A pesar de que está todo dado para que permanezca en el club por cuatro temporadas, lo cierto es que el extremo tomó la decisión de pasar las fiestas en Colombia, por lo que todavía no emprendió viaje hacia Argentina. De esta manera, tan sólo unas pocas horas lo separan del "Xeneize" y su arribo es inminente. Cabe destacar que, con Hinestroza, Boca tendrá al primer refuerzo del mercado de pases mientras espera por otros para formar un equipo que pelee en todos los frentes, pero que principalmente vaya por la séptima Libertadores de la historia de la institución.

Por otro lado, con respecto a los demás jugadores que el conjunto "Azul y Oro" podría incorporar para el 2026, Gastón Hernández pica en punta para ser el próximo. A pesar de la crisis que atraviesa San Lorenzo, hay chances claras de que su pase se concrete. Por otro lado, el periodista Leandro "Tato" Aguilera adelantó que la dirigencia irá por un mediocampista argentino que juega en nuestro país y dos delanteros extranjeros para luego retirarse del mercado.

Los números de Hinestroza en su carrera

153 partidos entre Atlético Nacional, Pachuca, Columbus Crew y América de Cali.

15 goles.

18 asistencias.

16 amonestaciones.

2 expulsiones.

5 títulos obtenidos.

Quién es Hinestroza, el delantero que está a un paso de jugar en Boca

El talentoso extremo juega de wing derecho, aunque también puede jugar por izquierda. El atacante que todavía no firmó contrato se destaca por su explosión y cambio de marcha, lo que le permite tener desborde por la banda. Por ese motivo juega más por derecha que izquierda (con perfil cambiado), aunque se desempeñó en las dos posiciones en su país de origen. A pesar de que en lo que más se destaca es en superar a sus rivales en velocidad en el mano a mano, también puede cerrarse y disparar con su pierna menos hábil (la izquierda).

El crack cafetero llega proveniente de Atlético Nacional de Medellín, donde disputó un total de 84 partidos. Allí hizo 11 goles y dio 14 asistencias, lo que muestra que quizás su principal función no es el gol, pero brinda mucho desborde y puede ser un revulsivo en el ataque. También pasó por Palmeiras (donde no llegó a debutar), Pachuca de México y Columbus Crew de la Major League Soccer, aunque en ninguno de estos tres equipos se terminó de afianzar.