¿Cuántas chances hay de que Gimenez pase de Boca a Racing?

Gustavo Costas lo quiere para que forme dupla ofensiva con Maravilla Martínez

Una de las operaciones que sorprende en el mercado de pases es la necesidad de Racing de sumar un delantero y por haber apostado todos sus cañones hacia la ficha de Milton Giménez, que dispone del cartel transferible en Boca. Todo pareciera estar dado para que los dos clubes lleguen a un acuerdo, pero hay un detalle que expone cierto malestar desde el Xeneize por cómo se dio el primer acercamiento.

Hay una serie de disputa entre algunos clubes sobre la modalidad que deben aplicar los dirigentes para captar refuerzos. Una parte entiende que el primer contacto tiene que ser entre directivos para mantener cierto pacto de caballeros, el mismo que pide no ejecutar cláusulas de rescisión, y otros optan primero por comunicarse con el futbolista para conocer su aspiraciones deportivas ante una propuesta de compra o préstamo. Esto último es lo que sucedió con el atacante del Xeneize que está en la carpeta de la Academia.

Boca pretende recuperar los 4 millones de dólares que pagó por su pase

"No hubo un contacto directo entre la dirigencia de Racing y la de Boca, sino que la comunicación fue con la representación de Milton Giménez", expresaron desde TyC Sports. El jugador habría dado el permiso para que las charlas avancen y comiencen a tomar otro tipo de color. Aunque hay un detalle y es que el conjunto de La Ribera pretende recuperar los 4 millones de dólares que pagó para obtener la ficha. Si la propuesta económica es una menor, son muy bajas las chances de que la transferencia se lleve a cabo.

Sin embargo, hay una alternativa. Esto es producto de que el Xeneize podría aceptar la salida de Milton Giménez por una cifra menor a la mencionada siempre y cuando desde la Academia decidan incluir un jugador en la operación. Los trascendidos señalan que el elegido sería Gabriel Rojas. Algo que Gustavo Costas se niega de manera absoluta, debido a que lo considera una pieza fundamental para el armado del once titular.

"Si la Academia ofrece esa cifra o incluye a algún futbolista en la operación, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme está dispuesta a sentarse a charlar. Pese a que ese puesto está cubierto con Lautaro Blanco y Malcom Braida, a quien lo piensan de lateral izquierdo tras la inminente partida de Frank Fabra, al equipo de la Ribera le interesa Gabriel Rojas", señalan desde el canal.

Quedaron libres de Boca

Por otro lado, se conoció que Boca le entregó de manera anticipada la libertad de acción a Frank Fabra y Cristian Lema para que puedan encontrar un club que les permita extender sus carreras. El lateral considera la idea de regresar a Colombia, pero no hay que descartar también la posibilidad de que vaya a la MLS. Mientras que el zaguero central podría ser la nueva cara de Belgrano de Córdoba que lo quiso en el mercado de pases invernal.

A renegociar el contrato de Herrera

La situación contractual de Ander Herrera es bastante complicada porque está a días de quedarse con el pase en su poder después de que Boca no hiciera uso de la opción de extender el vínculo por una temporada más. Algo que el propio volante tampoco puso en manifiesto. Se estima que regresará a la Argentina una vez consumadas de las fiestas y que se sentará a hablar con Juan Román Riquelme sobre su futuro. No se descarta que se vaya o que le ponga un punto final a su carrera.