Chau Boca: Colapinto se calzó la camiseta de otro equipo argentino

Colapinto es un hincha apasionado de Boca.

Tras cumplir con sus obligaciones con Alpine, Franco Colapinto regresó a la Argentina para pasar las fiestas junto a familiares y amigos antes de volver a Enstone a medidos de enero y seguir con los preparativos para la siguiente edición de la Fórmula 1. Durante su estancia en nuestro país, el pilarense participó de algunos eventos, como la conferencia de prensa organizada por Renault Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, el piloto argentino incluso hizo una promesa en una nota al manifestar que festejará a lo Boca cuando consiga su primer podio en la máxima categoría, aunque luego optó por vestir otros colores. Y es que durante su regreso a su ciudad natal, Colapinto visitó un gimnasio con la camiseta del Club Atlético Pilar, equipo que actualmente compite en el Torneo Promocional Amateur que da ascenso a la Primera C.

En un video compartido por el cuadro pilarense, Franco lució la casaca de su equipo local con los colores rojo y blanco y dejó un saludo para las redes sociales de la institución. “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer. Felices fiestas a todos y aguante el Rancho”, afirmó el piloto de Alpine en referencia al apodo de Pilar en el amateurismo.

Por su parte, desde el club escribieron: “¡COLAPINTO EN CASA! Franco, pasó por nuestro gimnasio @lapalmeraentrenamiento como todos los años. Les desea una felices fiestas a toda la comunidad, y por supuesto... ¡AGUANTE EL RANCHO! Gracias @francolapinto por visitarnos, Atlético siempre será tu casa”. El posteo fue bien recibido por los seguidores de la institución, que celebraron el arribo de Franco y le dieron los mejores deseos para 2026.

Franco quiere traer a Verstappen a Argentina

En la conferencia de prensa organizada por Renault Argentina, Franco Colapinto se refirió a la cena de pilotos que mantuvieron antes del GP de Abu Dhabi con el resto de sus rivales de la F1 y advirtió que le gustaría traer a Max Verstappen para que pruebe un buen vino. “En la cena de los pilotos estuvimos hablando que Max quiere venir a Argentina, Leclerc también”, comenzó el pilarense, que luego recalcó los lugares que le haría visitar al tetracampeón del mundo.

Verstappen elogió el nivel de Colapinto en 2024.

“A Max lo traemos a Mendoza, que le gusta mucho el gin tonic, pero el vino no, así que le voy a hacer probar uno bueno. A ver si larga el gin”, bromeó. Además, Colapinto le dedicó unas sentidas palabras al piloto de Red Bull: “Max, para mí, es uno de los mejores pilotos de la historia. Max, “Schumi” (Schumacher) y Ayrton (Senna)”.