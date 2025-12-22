Colapinto es un apasionado de Boca.

Con la actualización del reglamento técnico para 2026 y las nuevas unidades de potencia que usará Alpine, Franco Colapinto enfrenta un panorama mucho más esperanzador de cara a su próximo año en la Fórmula 1. En esta temporada, el pilarense se sumó al equipo de Enstone en enero, pero tuvo que esperar a la séptima fecha para reemplazar a un errático Jack Doohan que protagonizó algunos accidentes inauditos en el arranque del campeonato.

De ahí que el piloto argentino no haya podido formar parte del desarrollo del A525 y que en Alpine hayan tenido que esperar hasta que comenzó a tener buenos resultados, aunque lamentablemente no pudo ingresar a la zona de puntos en ninguna de las 18 fechas que disputó. A pesar de este antecedente, Colapinto aguarda por un 2026 prometedor para la escudería francesa, tanto que incluso se da el lujo de soñar con obtener su primer podio en la máxima categoría.

Actualmente en la Argentina para pasar las fiestas de fin de año rodeado de amigos y familiares, el pilarense participó de un evento en el que volvió a recordar su amor por Boca Juniors, tanto que incluso hizo una promesa bostera con respecto a su primer podio. “Cuando haga mi primer podio, cuando suba voy a decir ‘Boooca, Boooca’”, lanzó “Fran”, que recordó los orígenes de su amor por el “Azul y Oro”.

“Mi familia era muy bostera y a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha, y me volví muy fan”, comenzó el piloto de Alpine, que se lamentó del alejamiento que tuvo de la cancha por perseguir su sueño de correr en la F1. “De chiquito iba a todos los partidos, pero ahora estoy complicado porque estoy en Europa y no ir a la cancha es lo que más me duele”, agregó.

A pesar de esto, Colapinto no se mantiene alejado de lo que sucede con Boca, ya que se sabe que sigue los resultados y ve los partidos cuando puede, pero también suele encontrarse con hinchas en varios momentos del año. “Siempre hay un par con la remera de Boca y banderas. No solamente hay de Argentina, también aparecen de Boca”, resaltó Franco sobre la presencia Xeneize en el paddock.

Franco suele pasear con los colores de Boca en la F1.

El pronóstico de Colapinto para 2026

Durante el evento realizado por Renault Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Franco fue consultado sobre la próxima temporada de Alpine en la Fórmula 1 y señaló que hay buenas sensaciones, aunque desconocen su posición con respecto a los rivales. “Hay que ver qué pasa en enero, cómo están los otros equipos. Es difícil cuantificar nuestra performance porque no sabemos dónde están los demás. Sabemos que mejoramos con respecto a este año y a los problemas que teníamos, así que vamos en la dirección correcta”, afirmó el argentino.