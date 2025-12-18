Colapinto corrió 18 fechas este año.

Luego de su debut en la Fórmula 1 con Williams en 2024, Franco Colapinto regresó este año a la máxima categoría de la mano de Alpine, que concretó su fichaje a inicios de enero como piloto de reserva. Debido a este rol que tuvo en un principio, el pilarense tuvo que esperar a la séptima fecha para su retorno después de que la escudería francesa degrade a Jack Doohan tras el GP de Miami debido a sus severos errores al volante.

Si bien los resultados no acompañaron, el piloto argentino se ganó la renovación de su contrato y se garantizó el asiento para la siguiente temporada debido a la buena progresión y el compromiso que mostró con los objetivos de Alpine. En este sentido, una persona clave en el estado de Colapinto fue Miguel Presencia, quien se encargó de asesorarlo durante toda su carrera para estar en óptimas condiciones para competir.

El fisioterapeuta acompaña al pilarense desde sus primeros pasos en las competencias de Fórmula, por lo que fue testigo de primera mano de la evolución que lo llevó a la máxima categoría. De ahí que Presencia le haya dedicado un emotivo posteo a “Fran” en el que celebró otro año juntos en la F1 y le agradeció por el voto de confianza que le dio al continuar trabajando a su lado después de tantos años.

“Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme”, comenzó el fisio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un posteo con imágenes de lo que fue la temporada. Además de hacer un resumen de lo que fue el 2025 en cuanto a las actividades dentro y fuera del paddock, Presencia agregó lo importante que le resulta vivir esta experiencia al lado de Colapinto.

“Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores en categorías inferiores. Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”, cerró. Dicha publicación recibió las respuestas de Aníbal Colapinto, quien le agradeció por cuidar de su hijo en estos años, y de Fernando Belasteguín, quien mantiene una buena relación con el piloto y elogió el trabajo del fisioterapeuta en los comentarios al destacar su profesionalismo y “perfil bajo”.

Presencia acompaña a Colapinto hace años.

Los números de Colapinto en la F1 2025

Con la temporada finalizada, la Fórmula 1 hizo un breve informe del año que tuvo Franco Colapinto en cuanto a sus estadísticas, en el cual se puede ver que completó 17 Grandes Premios y dio un total de 1049 vueltas. En relación con esto, el argentino se perdió 382 vueltas, 330 debido a que no estuvo en las primeras seis fechas del año y las restantes a causa de que no pudo largar en el GP de Gran Bretaña por una falla en el A525.