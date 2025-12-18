Iniciativa busca modernizar el transporte público y reducir el impacto ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Grupo Metropol presentó oficialmente las primeras dos unidades de colectivos a GNC que ya circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Serán un total de 150 buses King Long fabricados en China que se incorporarán durante diciembre 2025 y enero 2026 a la flota de dos líneas, por una inversión de 45 millones de dólares.

La iniciativa busca modernizar el transporte público y reducir el impacto ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcando un punto de inflexión en la estrategia de movilidad sustentable del distrito porteño.

El acto reunió a los principales directivos de Grupo Metropol, encabezados por Eduardo y Javier Zbikoski, junto al ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, y demás autoridades del Gobierno de la Ciudad.

“Este tipo de iniciativas acompañan y fortalecen la visión de la Ciudad y del Sistema Integrado de Movilidad. La incorporación de colectivos a GNC es un paso concreto hacia un transporte más eficiente, moderno y ambientalmente responsable”, puntualizó el funcionario.

¿Cómo son los nuevos colectivos a GNC que circulan en la Ciudad y qué líneas los tendrán?

Los primeros dos colectivos a GNC, de un total de 150 unidades provenientes de China, ya circulan en las líneas 65 y 151 del Grupo Metropol.

Entre las características técnicas y ambientales, gana relevancia la reducción de material particulado (PM), lo que contribuye a un aire más puro y respirable. Además, la disminución de óxidos de nitrógeno (NOx) implica un menor impacto en la salud de la población. Según los datos presentados, cada una logra hasta 25% menos emisiones de CO₂ por kilómetro en comparación con los vehículos tradicionales. Otro aspecto relevante es la operación más silenciosa, que se traduce en viajes más agradables y entornos urbanos más tranquilos.

"La llegada de estas primeras unidades marca un hito para Metropol y para el transporte público de la Ciudad. Es el resultado de una inversión histórica que apuesta por energías más limpias, tecnología de punta y una mejora real en la experiencia de viaje de los pasajeros”, concluyó el director de Grupo Metropol, Eduardo Zbikoski.

Cada una de las unidades cuenta con 29 asientos, 3 puertas, cámaras de seguridad, A/A, cartelera LED, sistema ADAS de ayuda a la conducción, 12 metros de largo y propulsados a GNC.