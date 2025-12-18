Trump dice que elegirá un presidente de la Fed partidario de bajar los tipos de interés

FOTO DE ARCHIVO.El edificio de la Reserva Federal en Washington, D.C., Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos será alguien que crea en tipos de interés "mucho más bajos".

"Pronto anunciaré a nuestro próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tipos de interés mucho más bajos, y los pagos de las hipotecas bajarán aún más", dijo Trump.

Trump hizo estos comentarios durante un discurso nacional en el que promocionó sus logros económicos y de seguridad nacional en el primer año de su segundo mandato.

Anteriormente había indicado que anunciaría al sucesor elegido para el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, a principios del próximo año.

Todos los finalistas conocidos —el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador de la Fed Chris Waller— abogan por que los tipos de interés sean más bajos de lo que son ahora.

Sin embargo, ninguno ha indicado expresamente que vaya a presionar al banco central estadounidense para que baje los tipos tanto como ha exigido Trump, en algunos casos hasta el nivel de crisis del 1%. El tipo actual de la Fed oscila entre el 3,5% y el 3,75%, y ni siquiera su último designado —el gobernador Stephen Miran— aboga por un tipo ni de lejos tan bajo.

Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de que bajen los tipos hipotecarios, pero el tipo de interés que controla la Fed solo tiene un efecto limitado en los costes de los préstamos a más largo plazo. Estos suelen estar más influidos por los tipos a más largo plazo sobre los que la Fed tiene menos influencia, como el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años .

Ese tipo se mueve en función de las expectativas de los inversores sobre el crecimiento económico y la inflación de Estados Unidos y, en general, ha variado poco en el último año. Los tipos hipotecarios se han estancado entre el 6,3% y el 6,4% desde el Día del Trabajo y muestran pocos indicios de que vayan a bajar.

La semana pasada, Trump dijo a The Wall Street Journal que se inclinaba por Warsh o Hassett como próximo jefe del banco central estadounidense. En cualquier caso, las entrevistas continuaron el miércoles con una reunión con Waller, uno de los primeros defensores de la bajada de tipos entre los actuales dirigentes monetarios de la Fed, pero un firme defensor de la independencia de la Fed.

Trump dijo al periódico que pensaba que el próximo presidente de la Fed debería consultar con él dónde fijar los tipos de interés. Los presidentes suelen dejar la decisión sobre los tipos en manos de la Fed.

"Típicamente, eso ya no se hace. Solía hacerse rutinariamente. Debería hacerse", dijo Trump. "No significa... no creo que deba hacer exactamente lo que decimos. Pero ciertamente somos; soy una voz inteligente y debería ser escuchada".

