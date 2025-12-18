Celulares desde $119.000 y hasta 40% de descuento: las grandes ofertas de supermercados

Hay descuentos de hasta el 40% y financiación en cuotas sin interés.

Las principales cadenas de supermercados de Argentina lanzaron en diciembre nuevas ofertas en celulares que combinan descuentos de hasta el 40% y financiación en cuotas sin interés, una oportunidad clave para quienes buscan renovar el smartphone antes de fin de año. Carrefour, Jumbo y ChangoMás sumaron modelos de Samsung, Motorola, Xiaomi y otras marcas, con precios que varían según el comercio, la financiación y el modelo elegido.

En un contexto donde el precio de los celulares sigue siendo un factor decisivo, estas promociones se destacan tanto por los rebajas directas como por las facilidades de pago, que en algunos casos llegan hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas propias. Hay opciones de gama de entrada, media y alta, incluyendo equipos 5G y modelos premium.

Las mejores ofertas en celulares

Promociones destacadas en Carrefour

Carrefour apuesta fuerte con su línea Mi Carrefour Crédito, que permite pagar en hasta 9 cuotas sin interés. Entre las mejores oportunidades aparecen el Samsung Galaxy A06 de 128 GB, con un 32% de descuento a $229.000, y el Tecno Spark 30C, que baja a $149.000 con 25% off.

En la gama media, se destacan el Samsung Galaxy A16 y el Motorola G15, ambos con rebajas de hasta el 25%. Para quienes buscan más potencia, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro y el Samsung Galaxy A36 de 256 GB también tienen descuentos y financiación extendida.

Jumbo: cuotas largas y modelos premium

Jumbo ofrece algunas de las mejores financiaciones, con hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas del supermercado. En su catálogo se destacan fuertes rebajas en la línea Samsung, como el Galaxy A16 (26% off) y el Galaxy S25 Ultra, que baja un 21% respecto a su precio habitual.

Motorola también tiene presencia con los Moto G15, G56 y G86 5G, todos con 10% de descuento y cuotas largas, ideales para quienes priorizan pagar en el tiempo.

Carrefour, Jumbo y ChangoMás tienen ofertas increíbles.

ChangoMás: los mayores descuentos directos

ChangoMás concentra los descuentos más agresivos, con rebajas que llegan al 40%. El caso más llamativo es el Xiaomi 14T de 12 GB y 512 GB, que baja a $989.999 desde $1.649.999. También se destacan el Motorola Edge 50 Pro con 30% off y el Samsung Galaxy A06, que mantiene un precio competitivo dentro de la gama de entrada.

Estas promociones están disponibles por tiempo limitado y pueden variar según stock y sucursal, por lo que conviene chequear condiciones antes de comprar.