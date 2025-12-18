Receta de matambre arrollado para las Fiestas de Paulina Cocina.

Paulina Cocina compartió en su recetario web un infaltable de la mesa de las Fiestas: el matambre arrollado. De pollo, cerdo o vaca, con arvejas o sin, este clásico es de los preferidos de millones de argentinos. Con figazas de manteca para hacer sánguches, es un gran aperitivo antes del plato principal. "Ya estamos con las fiestas pisándonos los talones, y si decimos fiestas, decimos matambre arrollado, no hay otra! Esta es una de mis recetas favoritas de todas las fiestas, y a ser sincera, de todo el año", expresó la creadora de contenido.

Receta de matambre arrollado de Paulina Cocina

A través de su recetario web, Paulina Cocina compartió su receta de matambre arrollado. Ideal como entrada para la mesa navideña y de Año Nuevo, a continuación te contamos cómo prepararlo y qué ingredientes le quedan perfectos, según la creadora de contenido:

Ingredientes

1 matambre.

Sal.

Pimienta.

Mostaza.

2 dientes de ajo.

Panceta.

Zanahoria.

Huevo.

Tomate seco.

Morrón.

Perejil.

Arvejas.

Verdeo.

Caldo.

Preparación