Los demócratas publicaron nuevas fotos del archivo Epstein este jueves.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense publicaron este jueves una nueva camada de fotos del archivo de documentos de Jeffrey Epstein, que abren un capítulo más en el caso del delincuente sexual fallecido. En las imágenes de hoy aparecen conversaciones de WhatsApp que hablan de "precios" de mujeres víctimas de explotación sexual por parte de Epstein, aparte de pasaportes que serían de adolescentes, visas, planos arquitectónicos, un frasco de la droga fenazopiridina y fotos de mujeres anónimas con citas de "Lolita", la novela de Vladimir Nabokov.

El viernes 12 de diciembre la bancada demócrata dentro del Comité de Supervisión de la Cámara baja norteamericana confirmó que tienen en su poder alrededor de 95.000 documentos que prueban la profundidad de los delitos de Epstein, a la par que publicaron las primeras 19 fotos del archivo de imágenes que mostraban a Epstein junto al presidente Donald Trump, al ex presidente Bill Clinton y al empresario Bill Gates.

El sábado volvieron a la carga con otras 65 fotos nuevas en las que aparecía el delincuente fallecido en su intimidad y algunas habitaciones de su casa, en la que se presume que habrían ocurrido algunos de sus delitos. En las publicadas hoy, también aparecen fotos del proxeneta muerto junto a personalidades como Steve Bannon, ex asesor del presidente Donald Trump; el cofundador de Google, Sergey Brin; y el filósofo Noam Chomsky, quien se negó a dar declaraciones sobre el tema.

"Los demócratas supervisores seguirán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para brindar transparencia al pueblo estadounidense", aseguró este jueves el legislador demócrata Robert García, en declaraciones a la prensa. La difusión de hoy llega mientras se cumplen las últimas horas de la fecha límite que tiene el Departamento de Justicia estadounidense para difundir el archivo completo, a partir de la ley que promulgó el Senado el 20 de noviembre pasado, cuyo plazo vence 30 días después de su promulgación y que terminará este sábado.

"A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia debe publicar los archivos de Epstein ya", sostuvo García, presionando al cuerpo judicial norteamericano para que cumpla con la ley.

Conversaciones, drogas confusas y nuevos famosos junto a Epstein

Los demócratas, al igual que la semana pasada, cargaron las fotos nuevas a una carpeta de DropBox, separadas de las del viernes 12. En ellas se puede ver a Epstein junto a distintas personas en reuniones privadas en su casa y en su jet privado, así como también algunos famosos junto a mujeres, presumiblemente víctimas de trata del proxeneta.

También aparece una droga para infecciones urinarias que genera "confusión y mareos", de acuerdo a lo que inscribe la etiqueta del producto.

Los crudos testimonios de las sobrevivientes de Epstein a partir de la publicación de las fotos

En una entrevista para la CNN, varias de las mujeres sobrevivientes hablaron sobre cómo están viviendo la promulgación de la ley que obliga al Ejecutivo estadounidense a difundir los archivos, así como también la propia publicación que desde la semana pasada los demócratas del Comité de Supervisión vienen llevando adelante.

Uno de los testimonios revelados por el medio estadounidense fue el de Jess Michaels, quién se animó a contar un recuerdo de cuando vio una foto del libro del 50.º cumpleaños de Epstein. En ella había un dibujo de varias mujeres masajeando diversas partes del cuerpo de Epstein. Allí contó que, a principios de los 90, el proxeneta le dijo que "hay partes del mundo donde un hombre puede recibir masajes de tres mujeres a la vez: una en la cabeza, una en los pies y una en el centro". "Me hizo recordar ese momento cuando me dijo eso", contó Michaels. Al recordarlo, dice que ahora entiende que esas bromas sexuales "formaban parte de la estrategia de Epstein para manipularla poco a poco".

Otro caso fue el de Sharlene Rochard, quien reconoció de inmediato una de las habitaciones de la casa de Epstein en su isla privada en el Caribe. A la par que recordó el abuso que sufrió en Little Saint James años atrás, su testimonio sirvió para reconocer otros detalles para reconstruir el escenario de los abusos, como una mesa que no estaba en el mismo lugar que recordaba.

Los sobrevivientes de Epstein que hablaron con CNN confirmaron que no recibieron ninguna comunicación del Departamento de Justicia antes de la publicación de los archivos. Hasta ahora desconocen por completo cuando se publicarán todas las fotos y cuál es el contenido real de todas ellas. Tampoco saben qué medidas tomará el Gobierno estadounidense para garantizar que se respete la confidencialidad de la información personal de las víctimas.

Algunas de las nuevas fotos que publicaron los demócratas este jueves

Steve Bannon, ex asesor de Trump, en una charla junto a Epstein en su casa.

Bill Gates junto a una mujer, en otra de las fotos del archivo Epstein.