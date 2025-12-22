Colapinto invitó a un campeón del mundo a Argentina.

Tras terminar con sus responsabilidades con Alpine tras la postemporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a la Argentina para pasar las fiestas con sus familiares y amigos, aunque claro que el espacio para encontrarse con sus fanáticos no faltó. De hecho, el pilarense participará de algunos eventos durante estas semanas antes de volver a la sede de Enstone a mediados de enero para hacer los preparativos finales de cara al inicio de la pretemporada.

En este contexto, el piloto argentino participó de una conferencia de prensa organizada por Renault Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, donde habló de diversos aspectos sobre lo que es estar en la máxima categoría. Durante dicho evento, Franco se refirió a la cena de pilotos que mantuvieron antes del GP de Abu Dhabi con el resto de sus rivales de la F1 y advirtió que le gustaría traer a Max Verstappen para que pruebe un buen vino.

“En la cena de los pilotos estuvimos hablando que Max quiere venir a Argentina, Leclerc también”, comenzó en referencia a Verstappen, el tetracampeón del mundo con Red Bull y Charles Leclerc, el monegasco que corre con Ferrari. No obstante, Colapinto dejó de un lado a “Il Predestinato” para referirse a los gustos del neerlandés, que el próximo año pasará a usar el número 3 tras perder el campeonato y el 1 con Lando Norris.

“A Max lo traemos a Mendoza, que le gusta mucho el gin tonic, pero el vino no, así que le voy a hacer probar uno bueno. A ver si larga el gin”, bromeó el argentino. Acto seguido, Franco se dedicó a tirarle rosas a Verstappen al catalogarlo como uno de los históricos de la F1: “Max, para mí, es uno de los mejores pilotos de la historia. Max, “Schumi” (Schumacher) y Ayrton (Senna)”, mencionó al recordar a otras dos leyendas de la competencia.

Vale la pena mencionar que, en la previa a la definición del campeonato, Colapinto manifestó que le gustaría que el título se lo quede Verstappen, sobre todo porque venía recuperando terreno desde abajo y le gustaba la idea de que sea capaz de realizar la heroica en la última fecha. A pesar de su anhelo, Franco advirtió que creía que Norris iba a quedar en lo alto de la tabla, un pronóstico que se cumplió con el podio del británico en Abu Dhabi.

Verstappen y Colapinto en el paddock.

El ídolo de Colapinto en la F1

Una de las preguntas que recibió Franco Colapinto durante la conferencia de prensa fue quién es su piloto favorito en la historia de la F1, algo sobre lo que el argentino no vaciló a la hora de responder: “Ayrton Senna es mi ídolo y mi héroe más grande. Me hubiera encantado conocerlo y manejar con él con la tecnología que tiene hoy la Fórmula 1”.