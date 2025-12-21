Alerta en el equipo de Franco Colapinto por las sospechas de la FIA sobre el nuevo motor de Mercedes

Colapinto usará motores de Mercedes en 2026.

Después de una temporada para el olvido, Franco Colapinto disfruta de unas merecidas vacaciones en Argentina mientras Alpine continúa con los trabajos de desarrollo del A526 para la nueva era de la Fórmula 1. Sin la motorización de Renault, que se despidió de la máxima categoría en el GP de Abu Dhabi, el equipo galo se ha convertido en cliente de Mercedes, que le proveerá las unidades de potencia y la caja de cambios para 2026.

Ahora bien, hace unos días hubo alegría en la escudería francesa ante la noticia de que tanto Mercedes como Red Bull habían encontrado la manera de sacarle ventaja a la nueva reglamentación técnica de la F1. En los papeles, la competencia había impuesto que la relación de compresión de los motores debe ser de 16:1, lo que significa que los cilindros pueden comprimirse hasta quedar 16 veces más pequeños que su tamaño original.

En relación con el 2025, esto muestra una disminución en potencia, eficiencia y energía, puesto que a mayor compresión mejores resultados se obtiene en cuanto a rendimiento, pero Red Bull y Mercedes hallaron la forma de mantenerse en 18:1. Y es que como la FIA realiza las revisiones a temperatura ambiente y condiciones estáticas, el reglamento no incluyó ninguna aclaración con respecto a lo que sucede ante temperaturas más elevadas como las que se dan en carrera.

Aprovechándose de este gris, ambos equipos habrían optado por utilizar materiales que se dilatarían con el calor, lo que llevaría la relación de compresión a 18:1 y supondría una ventaja con respecto a las demás escuderías. Como consecuencia, Ferrari, Honda y Audi, los otros motoristas de la F1, han elevado una queja a la FIA y se ha convocado a una reunión para resolver este dilema este lunes.

En caso de que la FIA considere que se trata de una violación del reglamento, puesto que se supone que la relación de compresión debe ser de 16:1 en todo momento, Mercedes y Red Bull sufrirían un severo golpe en su desarrollo de las unidades de potencia. Para el caso del fabricante alemán, que sería el que mejor llega a la pretemporada, el impacto no afectaría solamente a su equipo, sino también a sus clientes, que son Alpine, McLaren y Williams.

Mercedes tiene una alta fiabilidad con los motores.

Los equipos que ganarían si la FIA no aprueba los motores

Hasta que se supo que Red Bull y Mercedes habían encontrado la forma de ganar eficiencia con los nuevos motores, Aston Martin parecía confiado con el desarrollo de Honda con la compresión 16:1. De ahí que una decisión de la FIA en contra de los materiales usados por dichos fabricantes termine beneficiando a la escudería británica, además de que Ferrari también podría ganar algo de terreno ante el retroceso de sus principales rivales.