Quién es Naoya Inoue, el Monstruo japonés que este sábado va por otro KO vs. David Picasso: hora, TV y cómo ver la pelea

Quién es Naoya Inoue, el Monstruo japonés que este sábado va por otro KO

El boxeo en el mundo no frena más allá de las fechas y el ejemplo es lo que sucederá este fin de semana en Arabia Saudita con la presencia de Naoya Inoue. El púgil japonés apodado el "Monstruo" se verá las caras con el mexicano David Picasso en un duelo en el que expondrá todos sus títulos de la categoría gallo en un combate más que esperado por los fanáticos. Por supuesto, el campeón es el principal favorito pero su rival buscará el batacazo.

El nipón es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), los cuales intentará conseguir su contrincante. El también invicto oriundo de Naucalpán no la tendrá nada fácil más aún sabiendo el potencial del candidato al triunfo. Igualmente, dejó en claro que no le teme y que espera esta chance desde hace tiempo.

Naoya Inoue va por un nuevo KO contra David Picasso

El "Monstruo" acumula un total de 31 victorias de las cuales 27 fueron por la vía rápida y se perfila para volver a coronarse antes del límite. Sus éxitos al hilo que lo mantienen como campeón indiscutido de la división gallo lo posicionan como uno de los mejores del mundo y difícilmente piense en una derrota. Además, sabe que de ganar el próximo compromiso sería ante su compatriota Junto Nakatani, que también será parte de la cartelera de este sábado 27 de diciembre por la mañana de nuestro país.

Por otro lado, Picasso afrontará su segunda pelea del 2025 con la ilusión de vencer al japonés dando la gran sorpresa del año con sus 32 éxitos (17 por KO) y un empate. De hecho, así lo dijo en diálogo con la prensa antes de subirse al ring del Mohammed Abdo Arena de Riyadh en Arabia Saudita: "Llevo toda mí vida pensando en este momento, 18 años de carrera me respaldan. Voy a pelear por los colores de mí país", aseguró y sueña con quedar en la historia por arrebatarle los cuatro títulos al nipón.

Naoya Inoue vs. David Picasso: este sábado 27 de diciembre en Arabia Saudita

Quién es Naoya Inoue, el Monstruo japonés que sigue haciendo historia en el boxeo

El boxeador nacido en Zama es el principal exponente del deporte de los puños en su país y se mantiene como campeón indiscutido de la división gallo después de 31 victorias de las cuales 27 fueron por KO. Su debut como profesional tuvo lugar en el año 2012 y con el correr de los años cosechó títulos tales como el japonés, el oriental y el mundial de la categoría minimosca para luego brillar entre los supermosca. Desde mayo del 2018 pelea en su actual peso y no deja de ganar, de noquear y de sumar cinturones a sus vitrinas.

Cuándo pelean Naoya Inoue y David Picasso: a qué hora es, cómo y dónde verla online

El duelo entre el japonés y el mexicano por los títulos mundiales gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) será este sábado 27 de diciembre en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita. La transmisión de este histórico combate estará a cargo de la plataforma paga DAZN cerca de las 9 de la mañana.