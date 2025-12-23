Una figura de TyC Sports atacó a Maravilla Martínez por Párense de Manos: "Payasada"

Una figura de TyC Sports destrozó a Maravilla Martínez por Párense de Manos

Sergio "Maravilla" Martínez fue una de las grandes estrellas de la jornada en el Párense de Manos 3 llevada a cabo en Huracán que, si bien generó mucha repercusión, también tuvo polémica. Un reconocido periodista de TyC Sports destrozó a la leyenda del boxeo que se subió al ring para enfrentarse con la estrella de MMA, Laureano "Pepi" Staropoli. Este último se impuso en las tarjetas en un fallo que también dio que hablar en la noche de Parque Patricios.

Quien atacó al doble campeón mundial fue nada más y nada menos que Fernando Lavecchia, quien definió como una "payasada" la presentación del quilmeño en el cuadrilátero del evento organizado por Luquitas Rodríguez. El conductor del canal deportivo no se guardó nada a la hora de dar su opinión al respecto en Radio Splendid, más aún teniendo en cuenta que ni siquiera fue un combate profesional. A su vez, sus compañeros de programa se unieron a sus palabras y lo apoyaron a la hora de apuntar contra el ex boxeador comparando lo sucedido con la derrota de Jake Paul contra Anthony Joshua.

Lavecchia destrozó a Maravilla Martínez tras su pelea en el Párense de Manos 3

"Todo plata y no importa qué. Duele que Maravilla Martínez, un tipo que fue verdaderamente campeón del mundo y que tuvo todos los méritos se preste a una payasada así, un circo", esbozó Lavecchia directamente contra el histórico púgil nacido en Quilmes. Cabe destacar que es la tercera participación del exvencedor de Julio César Chávez Jr. en el Párense de Manos ya que en la primera estuvo como comentarista en el Estadio Luna Park y en la segunda le ganó a Pablo Migliore en Vélez Sarsfield.

A su vez, hizo referencia a lo sucedido horas antes en Estados Unidos en el cruce del streamer con Joshua: "Jake Paul es un pretendido boxeador profesional que tiene 13 peleas en su haber, que le ganó a gente de dudosa capacidad y se subió al ring con un doble excampeón del mundo que es un armario, un portón doble puerta que le metió una mano... los primeros cinco rounds medio que le perdonó la vida". "Paul se tiraba al piso para respirar y ganar un poco de tiempo hasta que lo surtió con la mano derecha, le quebró la mandíbula en dos partes, le desfiguró la cara y todo por más de 100 millones de dólares", sentenció.

Sergio "Maravilla" Martínez perdió con Laureano "Pepi" Staropoli en el Párense de Manos 3 y un periodista de TyC Sports lo destrozó

Pepi Staropoli habló tras la victoria contra Maravilla Martínez en el Párense de Manos

Una vez culminada la pelea contra la leyenda del boxeo, la estrella de MMA dialogó mano a mano con El Destape y se mostró agradecido por la oportunidad de subirse al ring con la leyenda. "De diez, estoy agradecido por esta oportunidad, la clave estuvo en las ganas de vencer y en toda la preparación que tuve para ganar". A su vez, añadió que es "un orgullo muy grande y fue espectacular" pelear con "Maravilla" además de colocar esta victoria en el top 3 de su carrera junto a su debut en Argentina y cuando fue campeón de la liga francesa ARES Fighting Championship.