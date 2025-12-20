Kevin Ramírez: el argentino que venció a un rival 30 kilos abajo, ganó el Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita y 100.000 dólares

Argentina tiene campeón de boxeo: Kevin Ramírez ganó el Grand Prix en Arabia Saudita

Kevin Ramírez entró en la historia del boxeo argentino este sábado 20 de diciembre tras consagrarse campeón del Grand Prix de Boxeo disputado en Riyadh, Arabia Saudita. Después de cuatro peleas tremendas en las que se impuso, llegó la última contra un rival que en el pesaje dio 30 kilos más y amenazaba con quedarse con el combate. Sin embargo, el nacido en Wilde y hermano de otro monarca mundialista de nuestro país se quedó con la victoria y 100.000 dólares.

El joven púgil que representa al Club Camioneros es pariente de Víctor Emilio "Tyson del Abasto" Ramírez, quien hace años fue estrella del deporte de los puños para nuestro país. Ahora su hermano más chico, que trabaja como barrendero, sigue el legado y dio que hablar en su duelo ante el nacido en Bosnia & Herzegovina, Ahmed Krnjic, al que le ganó en decisión unánime tras 8 asaltos intensos. A pesar de la desventaja física, el oriundo de nuestro país no se achicó, dio pelea y se quedó con el título en el torneo organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El camino de Kevin Ramírez hacia la gloria en el Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita

El debut en el certamen internacional tuvo lugar el 20 de abril en el Global Theater Boulevard Riyadh City de la mencionada ciudad saudí y le ganó por KO en el primer asalto al neerlandés Brian Zwart en 32avos de final. En la instancia de 16avos venció por puntos en decisión unánime al congoleño Reagan Apanu en el Cool Arena de Riyadh en junio para meterse en octavos, donde la dificultad subió considerablemente. De igual manera, el argentino volvió a imponerse y siguió su camino.

El polaco Pior Lacz fue su contrincante en dicha fase llevada a cabo en agosto y el más difícil que le tocó enfrentar hasta el momento. Igualmente, lo eliminó después de empatar en las tarjetas y dar lugar al fallo del panel de supervisores del CMB que le otorgó el triunfo. Ya en semifinales despachó en decisión dividida a Dante Stone en octubre en un reñido combate que terminó con la victoria que lo clasificó a la gran final que se disputará el sábado 20 de diciembre. En dicho duelo se midió ante el nacido en Bosnia & Herzegovina, Ahmed Krnjic, a quien venció para quedarse con un título histórico para nuestro país.

Kevin Ramírez se consagró campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita

La carrera de Kevin Ramírez en el boxeo

Con el triunfo conseguido este sábado en Arabia Saudita, además del título el argentino llegó a su triunfo n° 12 en el boxeo profesional en 14 compromisos -las 2 restantes las empató-. Su debut tuvo lugar en Areco en agosto del 2022 y en la segunda pelea llegó la primera igualdad en Racing Club contra Iván García. A partir de allí siguieron las victorias y llegaron los cinturones, ya que en 2024 se consagró campeón sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría crucero. En abril del 2025 inició su camino en el Grand Prix y hoy se quedó con el cinturón ante Ahmed Krnjic.