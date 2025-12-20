Quién es Franco Bonavena, quiénes son sus padres y cuál es su relación con el histórico Ringo Bonavena

Franco Bonavena arriba del ring.

Decir Bonavena es referirse a una leyenda absoluta del deporte argentino. Ringo supo batallar de igual a igual contra el gran Mohamed Alí, considerado por muchos el mejor boxeador de la historia. Fue una persona con un carisma único, que lo llevó a ser uno de los grandes ídolos populares de la esfera nacional. Y su nombre resuena fuerte cuando se menciona el barrio Parque Patricios, sus orígenes.

Su familia es parte de su legado y escuchar el nombre de Franco Bonavena en "El Palacio" Ducó por el Párense de Manos 3 no pasa como una simple anécdota. Ringo Bonavena tiene una estatua en una de las plateas, lo que simboliza su unión con el club como quemero de ley. Y al joven heredero lo comunica esa mística que supo transmitir el famoso boxeador arriba del cuadrilatero, donde supo desarrollar grandes peleas.

La historia de Franco Bonavena

Franco Bonavena, nieto del icónico boxeador Oscar Natalio Bonavena, el popular Ringo. Tiene 28 años, se dedica al boxeo desde hace dos años y de unas pocas peleas de exhibición saltó a combates amateurs. Practicó varios deportes: fútbol, tenis, natación y rugby, este último durante doce años. En una reciente entrevista a Clarín contó cómo comenzó a meterse en el mundo del boxeo.

Franco Bonavena, Agustín Monzón y el relator de boxeo Osvaldo Principi en la previa de Párense de Manos 3.

"Arranqué para divertirme. En ese momento estaba jugando fútbol en un torneíto con mis amigos y, como sólo era dos veces por semana, dije: ‘Me anoto en algo más para seguir entrenando’. Y me vine a boxeo porque yo estaba a diez cuadras del gimnasio. Cuando arranqué, venía con mis primos. Ellos me enseñaron a meter los primeros golpes. Al principio, yo era una especie de Robocop: no sabía moverme, caminar, nada", expresó Franco Bonavena.

Lo que piensa su familia

Sin embargo, los genes de su abuelo le permitieron en dos años mejorar muchísimo y ser un buen boxeador. Y comentó como es visto en la familia su entrada en este deporte: "Mi papá (Natalio) siempre fue por el lado de estimularme para que estudie, trabaje. Pero tampoco me dijo ‘estás muy grande para el boxeo’ o ‘estás haciendo una pelotudez’. A mi vieja no le gusta que pelee, pero tampoco le gustaba que jugara al rugby. Ahí sí tuve un nocaut y acá cero. En rugby me golpearon la cabeza y se me apagó la tele completamente, perdí el conocimiento por cinco horas y estuve internado dos días. Boxeando no me pasó nunca".

Y en cuanto a cómo se piensa en el deporte resalta: "No puedo perder porque soy Bonavena. No me interesa lo que piensen los demás, es por mí. Después, internamente, me pasa que no sólo es porque soy Bonavena, sino por el esfuerzo que vengo haciendo. Esto no es un juego, me lo tomo muy en serio, como todo en la vida. Hace dos años vengo entrenando todos los días doble turno, cuidándome con las comidas y demás".