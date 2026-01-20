Todas las parejas de Pampita: quiénes fueron y sus romances

La historia sentimental de Pampita forma parte inseparable de su figura pública

La vida amorosa de Pampita siempre despertó interés y ocupó un lugar central en la agenda del espectáculo. A lo largo de los años, los romances de Carolina Ardohain trascendieron lo personal y se transformaron en historias mediáticas que marcaron etapas clave de su vida pública. Las parejas de Pampita reflejan vínculos intensos, exposiciones extremas y finales inesperados.

Los primeros romances y el matrimonio con Martín Barrantes

Antes de convertirse en una figura habitual de los grandes escándalos mediáticos, Pampita mantuvo una relación con Martín Barrantes. El vínculo fue breve pero intenso y llegó incluso al matrimonio, un dato poco recordado en comparación con otras etapas de su vida sentimental.

La relación terminó de manera conflictiva y quedó marcada por una denuncia por adulterio que ocupó titulares y generó un fuerte impacto mediático. A partir de ese episodio, la vida privada de la modelo comenzó a ser observada con mayor atención por la prensa, dando inicio a una exposición que se profundizaría con los años.

Pampita y Martín Barrantes.

Benjamín Vicuña: la relación más mediática de Pampita

Sin dudas, una de las parejas de Pampita que más repercusión tuvo fue la que formó con el actor chileno Benjamín Vicuña. La relación se extendió durante varios años y consolidó a la modelo como una de las figuras más seguidas del espectáculo argentino. Juntos formaron una familia y tuvieron tres hijos, lo que reforzó la imagen de una pareja sólida y estable.

Sin embargo, el final fue abrupto y altamente polémico. El escándalo por la infidelidad de Vicuña con la China Suárez derivó en un mega conflicto mediático que trascendió fronteras. El episodio se convirtió en uno de los casos más comentados de la farándula, dejando a Pampita en el centro de una tormenta mediática que marcó un antes y un después en su vida personal.

Benjamín Vicuña y Pampita.

El romance con Pico Mónaco tras la separación

Luego de su separación del actor chileno, Pampita inició una relación con el extenista Juan “Pico” Mónaco. El romance fue seguido de cerca por los medios y generó una imagen renovada de la modelo, que volvió a mostrarse enamorada tras una etapa difícil.

La relación también tuvo impacto en la figura pública del deportista, que alcanzó una mayor popularidad durante ese período. A pesar del buen comienzo, el vínculo llegó a su fin y la ruptura dio lugar a múltiples versiones y especulaciones, manteniendo a la pareja en el centro de la escena mediática incluso después de la separación.

Luego de su ruptura con Vicuña, Pampita volvió a apostar al amor junto al extenista Juan “Pico” Mónaco

Roberto García Moritán y la ilusión de estabilidad

En 2019, Pampita sorprendió al iniciar una relación con el empresario y político Roberto García Moritán. El romance fue presentado como una historia de amor de película, con una propuesta de casamiento en la playa registrada por drones y una boda de alto perfil en el Palacio Sans Souci.

La relación parecía aportar estabilidad y equilibrio a su vida, con una familia ensamblada que se mostraba unida y feliz. Durante varios años, Moritán fue señalado como el gran sostén emocional de la modelo, alejándola de los conflictos que habían caracterizado relaciones anteriores.

Roberto García Moritán y Pampita.

El escándalo final y una nueva separación

A fines de 2024, la aparente armonía se quebró. La relación con García Moritán terminó envuelta en versiones de infidelidad que rápidamente coparon los medios. La separación volvió a colocar a Pampita en el centro de la atención pública, reavivando el interés por su historia sentimental.

Así, el repaso por las parejas de Pampita muestra una sucesión de romances intensos, amores mediáticos y rupturas que marcaron distintas etapas de su vida, consolidándola como una de las figuras más observadas y comentadas del espectáculo argentino.