Papita habló de su relación con Martín Pepa.

Pampita se prepara para cerrar un 2025 intenso y cargado de emociones, un año que la encontró atravesando cambios profundos en lo personal. Tras una separación que la dejó en un estado de gran angustia, la modelo volvió a apostar al amor de la mano de Martín Pepa, aunque no sin dificultades. Lejos de mostrar una historia idealizada, Carolina Ardohain decidió hablar con honestidad y expuso el costado más vulnerable de su relación.

Junto al polista, la modelo vivió de todo: una crisis fuerte que los llevó a separarse, una posterior reconciliación y la decisión de intentarlo una vez más. Sin embargo, el mayor obstáculo no fue emocional, sino geográfico. Pepa está radicado en Estados Unidos y la relación a distancia se convirtió en un desafío constante para la modelo, que no estaba acostumbrada a vivir un vínculo amoroso con tantos kilómetros de por medio.

La confesión más íntima de Pampita

Sin rodeos, la modelo dejó en claro cuánto ama a su pareja, pero también cuánto le cuesta la situación. “Yo estoy re enamorada. Muero de amor y sí, me gustaría casarme, pero esta es una situación distinta a todo”, confesó. Y luego lanzó una frase que conmovió a todos: “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, es algo que sufro. A veces lloro también”.

La distancia, reconoció, fue un tema desde el inicio. Incluso llegó a plantearlo como un impedimento cuando recién comenzaban a conocerse. “La primera vez que nos juntamos charlamos como tres horas, pero cuando se fue le dije que era una pena que no viviera acá y que no me interesaba”, recordó. Sin embargo, la insistencia de Pepa terminó por convencerla.

“Él insistió durante varios días. Yo tenía mucha fe en él”, destacó Pampita, dejando en claro que, pese al dolor que le genera la ausencia cotidiana, sigue apostando a la relación.

Martín Pepa y Pampita tienen un relación a distancia.

Lejos de las postales perfectas, la modelo eligió contar la verdad: está enamorada, sueña con un futuro juntos, pero sufre la distancia. Una confesión sincera que muestra que, incluso en las historias de amor más glamorosas, también hay lágrimas, dudas y desafíos que enfrentar.